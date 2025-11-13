Asociaciones vecinales de Ciudad Lineal se manifestarán contra la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento y ante la falta de limpieza

Diversas asociaciones vecinales y culturales del distrito de Ciudad Lineal han anunciado movilizaciones en rechazo a la nueva tasa por el servicio de recogida de basuras impuesta por el Ayuntamiento de Madrid desde septiembre. Las entidades convocan a una concentración el próximo sábado 22 de noviembre, a las 12:00 horas, frente a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal.

Las organizaciones vecinales argumentan que la tasa es «injusta y no progresiva» debido a su método de cálculo. El impuesto grava la propiedad del inmueble y se calcula en base al valor catastral, sin considerar «las rentas familiares o el número de residentes», factores que permitirían diseñar la tasa con una mayor «capacidad económica» de los contribuyentes.

El Ayuntamiento ha defendido la medida alegando una reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la nueva tasa. Sin embargo, las asociaciones denuncian que en Ciudad Lineal el efecto de la medida será negativo para los vecinos. El colectivo afirma que la reducción media en el recibo del IBI será de aproximadamente 15 euros por piso, mientras que el importe promedio de la tasa de basuras ascenderá a 155 euros por vivienda. En barrios específicos del distrito, como Quintana, Pueblo Nuevo o Barrio de Bilbao, la media de la tasa será de 103 euros, por 115 euros en Ventas-La Elipa, o 117 euros en el Barrio de la Concepción.

Críticas al doble pago y a la falta de limpieza

Las asociaciones cuestionan la justificación de la tasa por el coste del servicio. Recuerdan que el Ayuntamiento encomendó la recogida de basuras a cinco grandes empresas privadas a través de un contrato de «cientos de millones de euros» hasta 2027. Por ello, consideran que la imposición de la tasa supone, en la práctica, que los madrileños pagarán «dos veces por el mismo servicio».

Además de la crítica económica, las organizaciones denuncian que la calidad del servicio de limpieza es deficiente, ya que «la acumulación de basura y suciedad en las calles de Ciudad Lineal» es constante. Acusan al Ayuntamiento de dedicar «el grueso de los medios a la limpieza de los barrios de rentas más altas de la capital» y de haber «renunciado a su labor de inspección y control» del trabajo de las empresas concesionarias.

Las asociaciones y centros culturales convocantes de la manifestación, entre ellas la A.V. La Nueva Elipa, A.V. Quintana y A.V. San Juan Bautista, también animan a los vecinos a participar en una campaña de recursos impulsada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) para reclamar contra el nuevo impuesto.