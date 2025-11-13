Regresa el mercado navideño a Nuevos Ministerios: adornos, regalos, gastronomía y repite Dabiz Muñoz

Vuelve el tradicional mercado navideño de El Corte Inglés, un espacio único donde podrás encontrar todo lo necesario para celebrar estas fiestas. Desde adornos para el árbol hasta los regalos más especiales, pasando por productos artesanales y los dulces típicos de la Navidad, tienen todo lo que necesitas para hacer estas fiestas aún más especiales.

Este año podrás disfrutar de una gran variedad de casetas, como las de Luces, Adornos para el Árbol, Cultura, Belén o Flores, así como las opciones más clásicas como Disney o Lego. Y si te apetece probar algo nuevo, tienen varias propuestas de casetas gastronómicas que no te puedes perder, como las de La Cocreta, The Cookie Lab, Joselito o Demasié.

Cuentan además con nuevos foodtrucks como el de Café de París, Tepic, Kricky Pelton o Quispe, y nuestros habituales como Arzábal, Malvon, El Brillante, New York Burger, Beata Pasta, Cañitas Maite y los famosos Pollos Muñoz (del chef madrileño Dabiz Muñoz).

Además, no te olvides de disfrutar de los tradicionales turrones Vicens o los deliciosos dulces de San Ginés. Para complementar tu visita, habrá un espectáculo de música y luces, creando una atmósfera mágica que te hará sentir el espíritu navideño en cada rincón.

Horarios