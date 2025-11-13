Madrid se prepara para su primer partido de NFL: 425 policías, 5 ambulancias y cortes al tráfico

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo de movilidad, de seguridad y de emergencias con motivo del evento ‘NFL Madrid Game 2025’, que se disputa este domingo, día 16 de noviembre, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital.

Se trata del primer partido oficial de la liga profesional de fútbol americano que se celebra en España y la previsión es que alrededor de 83.000 personas presencien este encuentro. Esta circunstancia conllevará que, en determinados momentos, se registren saturaciones del espacio público con repercusión en la movilidad peatonal y motorizada, ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha sido informada hoy del dispositivo.

Para minimizar su impacto, se han programado un conjunto de medidas, desplegándose un operativo especial de Policía Municipal y de Agentes de Movilidad, completado con sanitarios de SAMUR-Protección Civil para el partido, que comenzará a las 15:30 h y finalizará a las 19:00 h. Las puertas del estadio estarán abiertas entre las 11:30 y las 20:00 h para evitar aglomeraciones. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado en este entorno.

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder de manera rápida y ágil través de itinerarios accesibles. Se encontrarán ubicadas zonas para PMR y sus acompañantes con 80 plazas en total entre los sectores 203 y 225 del estadio.

Dispositivo de seguridad y emergencias

Policía Municipal ha destinado alrededor de 425 agentes para este evento, principalmente para el día del partido, pero también en los días previos para los desplazamientos de las comitivas, la vigilancia de los lugares donde se alojan los equipos, etc.

Los policías municipales se destinarán principalmente de las comisarías integrales de distrito, en labores de cortes de tráfico, colocación de óvalos, control de venta ambulante, personal de paisano, vigilancia de los lugares de alojamiento de los equipos y de la fan zone. También habrá efectivos de la Comisaría Central de Seguridad, en labores de vigilancia, interposición y alerta; de la Comisaría de Servicios Especiales, para el traslado y desplazamientos de las diferentes comitivas, y de la Comisaría de Medio Ambiente, para la medición de niveles sonoros.

SAMUR-Protección Civil, por su parte, destinará el día del partido, en las inmediaciones del estadio Bernabéu, un total de cinco unidades (dos ambulancias básicas, una ambulancia avanzada y dos unidades de primera respuesta -UPR-), además de un operador y un mando de voluntarios. En la fan zone de plaza de España habrá efectivos desde hoy (inicialmente una UPR y el sábado y el domingo, una ambulancia de soporte vital básico).

Cortes de tráfico

En cuanto al plan de movilidad, se registrarán cortes de tráfico desde las 6:00 h del 15 de noviembre hasta las 20:00 h del 16 de noviembre en los siguientes tramos de calles:

Avenida de Concha Espina entre el paseo de la Castellana y la calle de Serrano.

Padre Damián entre Profesor Waksman y la plaza de los Sagrados Corazones.

Rafael Salgado.

Doctor Fleming entre Profesor Wasksman y Rafael Salgado.

San Juan de La Salle entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Marceliano Santamaría entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Santo Domingo de Silos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Paseo de la Habana a la altura de la plaza de Quito/Santiago Bernabéu hasta la plaza de los Sagrados Corazones.

Segre desde la avenida de Concha Espina hasta Tormes.

Paseo de la Habana desde Condes del Val hasta la plaza de los Sagrados Corazones.

En función de las necesidades que puedan apreciarse, se podrán ampliar los cortes de tráfico indicados. También los horarios de cortes de tráfico podrán verse alterados, por lo que se recomienda a la ciudadanía que considere los horarios como orientativos.

Los residentes debidamente acreditados podrán acceder a los viales cortados, excepto al tramo de la calle de Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la plaza de los Sagrados Corazones en el que, por motivos de seguridad, no será posible el acceso.

Estacionamiento en la vía pública y aparcamientos

Desde primera hora del domingo, se establecerán prohibiciones de estacionamiento en la plaza de Lima, la avenida de Concha Espina, la plaza de los Sagrados Corazones, las calles de Padre Damián y Rafael Salgado y el lateral del paseo de la Castellana. Los cortes de tráfico podrían afectar a los accesos de los aparcamientos para residentes de Rafael Salgado, Santo Domingo de Silos y San Juan de la Salle.

Acceso en transporte público

Se podrá acceder al evento utilizando estas alternativas de transporte: