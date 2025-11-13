Luz verde al contrato de suministro de vestuario para SAMUR-Protección Civil por casi 7 millones de euros

La Junta de Gobierno ha acordado hoy autorizar el contrato de arrendamiento de prendas de lencería y de vestuario para SAMUR-Protección Civil (2 lotes) con el objetivo de garantizar la correcta dotación, mantenimiento y control del material textil necesario para el desempeño de las funciones del servicio de emergencias sanitarias de la ciudad, según ha informado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

El contrato, con una inversión de 6,9 millones de euros (6.948.930), permitirá disponer de prendas de lencería y vestuario de alta calidad, asegurando la continuidad del servicio y la comodidad del personal operativo y no operativo de SAMUR-Protección Civil.

Lote 1: Prendas de lencería

El Lote 1, con un presupuesto de 1,2 millones de euros (1.295.115), comprende el arrendamiento y mantenimiento de las prendas diarias de lencería necesarias para el personal y las bases operativas de SAMUR-Protección Civil, incluyendo sábanas de camilla, sacos sábana, toallas, mantas, protectores de colchón y almohadas.

El contrato contempla también un sistema de rotación y reposición permanente, así como la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones excepcionales como incidentes de múltiples víctimas o catástrofes, con una dotación adicional de hasta el 15 % de prendas extra en un plazo máximo de tres horas.

Además, como novedad, se incluye la implantación de un sistema informático de seguimiento y control que permitirá la trazabilidad de cada prenda y el control en tiempo real del servicio.

Lote 2: Prendas de vestuario

El Lote 2, con un importe de 5,6 millones de euros (5.653.814), tiene por objeto el arrendamiento del vestuario operativo y no operativo del personal de SAMUR-Protección Civil que presta servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Entre las prendas incluidas se encuentran camisetas y pantalones térmicos, polos, pantalones operativos, chaquetas, abrigos, impermeables y cascos de protección, con un total de 35.346 unidades entre dotaciones, stock para incidencias y reposición.

Al igual que en el lote anterior, se establece un procedimiento integral de recogida, lavado, higienización, reparación, reposición y entrega, así como una aplicación informática multiplataforma para la gestión del servicio y la comunicación directa entre la empresa adjudicataria y SAMUR-Protección Civil.

Duración y calendario del contrato

La vigencia prevista del contrato es de 66 meses y 23 días, con inicio el 1 de enero de 2026 y finalización el 23 de julio de 2031. Con esta contratación, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y la protección del personal del SAMUR-Protección Civil, garantizando unas condiciones óptimas de trabajo y la adecuada prestación del servicio sanitario de emergencias a la ciudadanía madrileña.