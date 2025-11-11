Más Madrid critica que la Estrategia Comercial de Almeida llega «6 años tarde» y oculta la «destrucción» del tejido de barrio

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha emitido duras críticas contra el equipo de Gobierno municipal durante la presentación de la nueva Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de Madrid para el periodo 2025-2027.

Rubiño ha calificado la iniciativa como «tardía», llegando seis años después de la investidura del alcalde José Luis Martínez-Almeida, un periodo en el que, según los datos de su partido, más de 40.000 locales comerciales han cerrado sus puertas en la ciudad.

El concejal ha subrayado que esta tendencia se ha acelerado, con más de 7.000 cierres en el último año. Según Más Madrid, estos espacios son frecuentemente reconvertidos en apartamentos turísticos o adquiridos por fondos de inversión, lo que está «destruyendo la vida de barrio» y poniendo en peligro establecimientos históricos como el Café Central o la escuela de música La Popular.

Rubiño también ha lamentado que la nueva estrategia comercial haya sido diseñada sin contar con el tejido comercial, las entidades vecinales o el propio grupo de la oposición, cuyas «múltiples propuestas» han sido previamente rechazadas por el Gobierno local.

La lucha contra el alquiler turístico

En relación con los datos recientes del Ayuntamiento sobre la reducción de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, el portavoz ha sido contundente: «No hay nada que festejar».

Más Madrid insiste en que la reducción de anuncios es «leve» y que la ciudad aún mantiene alrededor de 14.000 VUTs ilegales, una cifra superior a la registrada cuando Almeida asumió la alcaldía.

Según el partido, la supuesta reducción en el número de VUTs se debe al trabajo del Gobierno de España, específicamente a la labor del ministro Pablo Bustinduy. Rubiño ha defendido que el Ministerio es «la única administración que lleva meses persiguiendo la publicidad engañosa en plataformas» que anuncian pisos turísticos no regularizados.

En este sentido, ha destacado que la orden del Gobierno central a Airbnb de eliminar 1.531 anuncios en la Comunidad de Madrid, a mediados de septiembre, coincide con la bajada anunciada por el Ayuntamiento, lo que sugiere que la contribución municipal ha sido «prácticamente nula en este caso».

Críticas al «Plan Expulsa»

Finalmente, el portavoz ha alertado sobre el riesgo del nuevo Plan de Ordenación Urbana, bautizado por su partido como «Plan Expulsa». Según Más Madrid, el plan representa un «grave riesgo» y un «peligro para los residentes» porque facilita la conversión de edificios residenciales completos en hoteles.

El riesgo afecta especialmente a los edificios de propietario único. Rubiño estima que esta flexibilización podría llevar a la expulsión de hasta 300.000 familias de sus hogares, poniendo como ejemplos de edificios afectados los de Tribulete, San Ildefonso (Centro), General Lacy (Arganzuela) y Galileo (Chamberí).