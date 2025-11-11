Detenido un hombre con documentación falsa y una orden de ingreso en prisión tras casi atropellar a un niño en Puente de Vallecas

Un hombre de 39 años ha sido arrestado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas después de que una comprobación rutinaria de identidad, motivada por una infracción de tráfico, revelara que estaba eludiendo la justicia. Sobre el detenido pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por tráfico de drogas, dictada por un juzgado de Mallorca, y además portaba documentación falsa.

El incidente que condujo a su captura tuvo lugar sobre las 11 de la noche del pasado miércoles, 5 de noviembre. Una patrulla de agentes de paisano de la Policía Municipal observó al individuo circulando a gran velocidad en un vehículo de movilidad personal (VMP) por la calle Manuel Maroto. Los agentes presenciaron cómo el conductor casi arrolla a un menor al no cederle el paso en un paso de peatones.

La patrulla siguió al infractor hasta la calle del Párroco Don Emilio Franco, donde procedieron a darle el alto. Al solicitarle la documentación, el hombre, que mostraba un «notable nerviosismo», entregó una Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) expedida en Italia, que lo identificaba como nacido en la República Dominicana.

Durante el cacheo, los policías también encontraron un pasaporte dominicano. Aunque la TIE parecía auténtica a primera vista, los agentes detectaron indicios de falsificación. Ante las sospechas, los agentes realizaron una comprobación de las huellas dactilares del sospechoso, lo que permitió averiguar su identidad real. Esta verificación destapó que sobre él pesaba la requisitoria judicial de ingreso en prisión por un delito contra la salud pública emitido en Mallorca.

Posteriormente, la Sección de Documentoscopia Forense analizó los papeles. El informe pericial determinó que el pasaporte dominicano era auténtico, pero la tarjeta de residencia italiana era falsa. El individuo fue finalmente detenido tanto por la orden judicial vigente como por un presunto delito de falsedad documental, y puesto a disposición de la autoridad judicial.