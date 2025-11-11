Madrid lidera la creación de empresas con 2.159 en el último mes, un 12% más

La Comunidad de Madrid es la región líder en creación de empresas en septiembre, con 2.159, lo que supone un incremento del 11,9% con respecto al año anterior. Por detrás, se sitúan Cataluña, con 1.618 y Andalucía, con 1.520, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 23,3% de las compañías fundadas en España en este periodo han elegido Madrid para iniciar su actividad, casi una de cada cuatro y el capital suscrito por estas alcanza los 78,7 millones de euros, lo que supone el 19,2% del total nacional.

Entre enero y septiembre de este año, se han constituido 20.847 firmas en la región, el 22,3% de todas las creadas en España. Comparando estas cifras con el mismo periodo de 2024, el crecimiento ha sido de un 5,7%. Le siguen Cataluña, con 18.192 y Andalucía, con 15.610. Asimismo, la capitalización de los nueve primeros meses del año asciende a 715,2 millones de euros, el 17,6% del conjunto estatal.

En lo que va de 2025, se han creado cada día 76 negocios en la Comunidad de Madrid, con un capital suscrito de 34.305 euros de media.