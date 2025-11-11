Ayuso inaugura el nuevo centro de entrenamiento de pilotos y tripulantes de Ryanair en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado hoy el Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de Ryanair, que generará 150 nuevos puestos de trabajo directos, estables y de alta cualificación, «consolidando el liderazgo de la región como polo de atracción del talento aeronáutico en el sur de Europa».

Está ubicado en la calle Cigoitia, en el barrio de Rejas del distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Díaz Ayuso ha remarcado, en este sentido, que las inversiones tienen en la región su “casa”. “Somos una región políticamente estable, con una burocracia y con unos impuestos ajustados y con un equilibrio donde conviven la inversión, el capital y los servicios públicos, que eso es lo que realmente nos da a España la calidad de vida que tenemos”, ha indicado.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la región es el motor del sector aeronáutico español, “clave para la economía regional y nacional”. Así, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza en este sector de alto valor añadido, concentrando el 62% de todo el mercado nacional. El centro de la multinacional irlandesa inaugurado hoy cuenta con seis simuladores de vuelo de Boeing 737, son los primeros de su clase que hay en España y suponen la mayor transferencia de alta tecnología para formación de estas características que se ha hecho hasta la fecha.

La Comunidad de Madrid busca impulsar la industria madrileña en su conjunto, y para ello pondrá en marcha próximamente el Plan Industrial 2026/30, con el que se crearán los nuevos Distritos Industriales y de Innovación, y uno de los primeros será el Sur/Corredor del Henares, que englobará núcleos tan importantes como Torrejón de Ardoz, Coslada o San Fernando de Henares y estará enfocado estratégicamente en Logística, Transporte, Defensa y Aeronáutica.

Esta nueva herramienta permitirá crear polos de especialización territorial para que las empresas madrileñas puedan competir en los mercados europeos ofreciéndoles trámites simplificados para impulsar sus negocios, redes colaborativas con universidades y centros de investigación para compartir conocimiento y soluciones compartidas de almacenamiento para reducir costes, entre otros beneficios.