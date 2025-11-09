Madrid será sede fija de la nueva Liga Europea de la NBA a partir de 2027

La NBA ha confirmado oficialmente sus planes de expansión en el continente. Madrid ha sido seleccionada como una de las 12 sedes fijas para la futura liga europea de la NBA, un ambicioso proyecto cuyo arranque está previsto para octubre de 2027. La noticia fue celebrada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la elección demuestra el atractivo global de la capital.

Coincidiendo con la festividad de la Almudena, Ayuso calificó la llegada de la NBA como «lo mejor que nos puede ocurrir», destacando el impacto social del baloncesto, un deporte que «les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición».

La presidenta enmarcó esta elección como parte de una estrategia exitosa de atracción de grandes eventos. «Todos estos eventos, como la NFL, que viene la semana que viene, el EuroBasket, la Fórmula 1, la Fórmula E, demuestran que el mundo y el deporte tienen en Madrid el mejor escaparate», afirmó. Ayuso añadió que esta designación «hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios».

España, con doble representación

El anuncio de las sedes fue detallado por el director general de NBA Europa y Oriente Medio, George Aivazoglou, durante su intervención en el Football Business Forum celebrado en Milán. España contará con doble representación en este núcleo fundacional, ya que Barcelona también ha sido incluida en la lista.

Junto a las dos ciudades españolas, las otras metrópolis que contarán con una plaza fija son Berlín, Múnich, Lyon, París, Atenas, Londres, Mánchester, Milán, Roma y Estambul.

Un formato semiabierto con 16 equipos

Aivazoglou, quien elogió el modelo de la Euroliga, explicó que la competición no será completamente cerrada. La liga contará con 16 equipos: los 12 fijos de las ciudades anunciadas y cuatro plazas adicionales que se obtendrán por méritos deportivos. Se baraja que una de esas plazas se otorgue al ganador de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) organizada por la FIBA, socio de la NBA, y las otras tres a campeones de ligas nacionales.

El gran reto es cómo se formarán estos equipos. El directivo de la NBA detalló tres vías principales que están explorando. «Primero, estamos hablando con algunos equipos de baloncesto ya existentes. Segundo, con equipos de fútbol que tienen una marca fuerte y una gran afición, pero que no cuentan con sección de baloncesto», explicó.

Aivazoglou señaló que «muchas de las conversaciones más interesantes» se están produciendo en Italia, e indicó que existe una tercera vía: «en casos muy puntuales» la NBA podría «partir de cero». Puso el ejemplo de la capital italiana: «En Roma no ha habido equipo en los últimos años, pero sí historia. Hay una gran afición; podemos revitalizar algunos equipos históricos o crear uno nuevo».

La visión: una competición global

La ambición del proyecto no se detiene en la liga europea. Aivazoglou vislumbra una futura integración global, sugiriendo «una nueva competición con equipos combinados de la NBA y la NBA Europea».

«Quizás en el futuro, con una integración más orgánica, imagino un escenario donde algo como la NBA Cup tenga cuatro equipos de la NBA y cuatro equipos europeos», avanzó, sin descartar la idea de «crear una competición global como la de la FIFA el verano pasado».