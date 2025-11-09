Cultura y Ocio

Cientos de madrileños disfrutan del tradicional reparto de la corona de la Almudena

Gacetín Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, junto a la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha participado hoy en la tradicional degustación popular de la corona de la Almudena, un dulce típicamente madrileño que cada año reúne a cientos de ciudadanos y visitantes en la plaza Mayor con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad.

La cita, organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, forma parte de la programación especial diseñada para celebrar la festividad de la Virgen de la Almudena. La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) ha sido, un año más, la encargada de elaborar este popular bollo, cuyo origen se remonta a 1978 y que ha sido preparado en su versión más tradicional, relleno de crema pastelera.

En esta ocasión, la corona ha alcanzado los 100 metros de largo y ha permitido repartir más de 5.000 porciones entre los asistentes. Durante toda la jornada, vecinos y turistas han podido disfrutar del sabor de este dulce y del ambiente festivo que ha llenado la plaza Mayor.

Rivera de la Cruz ha destacado que “esta degustación popular del dulce típico de estas fechas demuestra el espíritu acogedor y alegre de Madrid. La plaza Mayor se convierte en un lugar de encuentro para celebrar juntos a la Virgen de la Almudena”.

