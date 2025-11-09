Madrid ciudadNoticias

Almeida pide a la Virgen de la Almudena que “guarde” a las familias madrileñas, “refugio donde aprendemos el valor de la vida”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha renovado el compromiso de la ciudad con su patrona, la Virgen de la Almudena, con el tradicional Voto de la Villa, durante la misa mayor en honor a la patrona de la capital, oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la explanada de la catedral.

Tras agradecer a la Virgen de la Almudena su “maternal protección” y “no dejarnos perder nunca la alegría”, el primero de sus ruegos ha sido para las familias madrileñas, “primera escuela del amor y refugio donde aprendemos el valor de la vida”, para que “se mantengan unidas y reine en ellas tu paz”.

A continuación, ha pedido a la Virgen que “nos libre de disputas estériles que nos distraen de seguir trabajando por una ciudad más próspera, solidaria y justa” y ha recordado la obligación de “atender a los más débiles” que deben ser “el objeto preferencial de nuestros desvelos”, sin olvidar el pasado rural de la Villa de Madrid y los campos de España como “reserva de nuestras tradiciones y la base de nuestra riqueza como nación”.

Almeida ha solicitado a la Virgen que proteja y ayude a la familia real, de forma especial, a Felipe VI, “para que ejerza su papel como símbolo de la unidad de todos los españoles y de la permanencia de nuestra patria y sus instituciones”, a la vez que ha expresado su deseo que de Madrid siga encarnando “la variedad y unidad” de los destinos de España, teniendo presente “nuestro deber de servicio a todos los españoles con humildad y generosidad”.

Acompañado por miembros del equipo de Gobierno y representantes de los grupos municipales, el alcalde ha rogado por los que tienen la responsabilidad de gobernar, para que “nos recordéis, especialmente en estos tiempos, el valor de la verdad”.

