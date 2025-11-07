Adif licita la instalación de nuevos cerramientos en diversos puntos de Cercanías Madrid

Adif ha licitado dos contratos para la instalación de nuevos cerramientos en varios puntos de la infraestructura ferroviaria del núcleo de Cercanías de Madrid, situados en los términos municipales de Madrid, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Coslada, Meco y Azuqueca (Guadalajara). El presupuesto global supera los 4 millones de euros.

El primero de los contratos, con un presupuesto de licitación de 960.000 euros, prevé la implantación de cerramientos en dos tramos, uno de ellos ubicado en los términos municipales de Madrid y Tres Cantos y el segundo en el municipio de Alcalá de Henares.

En total se instalarán más de 1,6 kilómetros de vallado entre ambos tramos, en los que en los últimos años se ha desarrollado un alto crecimiento urbano. El primero de ellos presta servicio a la línea C-4b, mientras que por el segundo discurren las líneas del Corredor del Henares (C-2, C-7 y C-8).

El segundo contrato, que cuenta con un presupuesto de 3,18 millones de euros, contempla la implementación de más de 5,5 kilómetros de cerramientos en diversos tramos de la infraestructura ferroviaria que presta servicio al Corredor del Henares, a su paso por los municipios de Madrid, Coslada, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares.

Estas actuaciones, integradas en el Plan de Cercanías de Madrid, refuerzan la protección de la infraestructura para incrementar las condiciones de seguridad, tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias, y disuaden de intrusiones, tránsitos indebidos por las vías y de la creación de pasos viciosos.

Los trabajos impermeabilizarán la traza principalmente con la instalación de cerramiento metálico de tipo urbano, con una altura de 2,5 m respecto al terreno natural, anclado a un muro o zócalo de hormigón.

Otras actuaciones en la Comunidad de Madrid

Estas actuaciones se suman a las que ya están en ejecución en diferentes puntos de la infraestructura ferroviaria en el término municipal de Las Rozas (Madrid), donde se están instalando más de 11 km de nuevos cerramientos con una inversión superior a los 3,5 millones de euros.

Asimismo, Adif está instalando nuevos vallados en la infraestructura cercana al barrio de Montecarmelo, con una inversión de más de 630.000 euros. Se implementarán en casi dos kilómetros de la margen izquierda del tramo más cercano a Montecarmelo de la línea convencional Pitis-Hortaleza.

También está en marcha el despliegue de nuevos cerramientos en el entorno de la estación de El Barrial (Pozuelo de Alarcón), trayecto por el que discurren las líneas C7 y C-10 de Cercanías de Madrid, y en el ámbito de la estación de Alpedrete, por donde circula la C-8b. Estos trabajos, que suponen la instalación de unos 1,3 kilómetros de vallado, se han adjudicado por un importe de más de 600.000 euros.

Adif iniciará próximamente la instalación de 1,8 km de nuevos cerramientos en el entorno de los municipios de El Escorial y Zarzalejo, en un tramo de la línea Madrid Chamartín-Hendaya que presta servicio a la línea C-8a de Cercanías de Madrid, con una inversión superior a los 800.000 euros.

Estas acciones contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).