El premiado musical ‘ANTOINE’ regresa a Madrid con Shuarma como «El Principito»

El musical ANTOINE vuelve a Madrid el próximo 13 de febrero, una de las producciones más especiales de beon. Entertainment. Lo hará en Lírico, el Rooftop del Teatro Calderón de Madrid, donde permanecerá hasta el 5 de abril.

La obra, idea original de Dario Regattieri, -CEO de beon. Entertainment-, regresa tras haber conquistado al público en sus dos giras nacionales y su estreno en Ecuador, se consolida como una propuesta única que combina biografía, teatro musical y una banda sonora original compuesta por el grupo Elefantes.

El musical está escrito y dirigido por Ignasi Vidal y el papel de “El Principito” estará a cargo de Shuarma, quien volverá a incorporarse al elenco para ofrecer su particular sensibilidad al icónico personaje y dar voz a los principales temas de la obra.

Un viaje a la vida real del creador de “El Principito”.

Lejos de ser una adaptación convencional del libro, ANTOINE, el musical pone el foco en la vida de Antoine de Saint-Exupéry, aviador, escritor y figura clave del siglo XX. El musical explora los momentos que inspiraron al autor a dar vida a “El Principito”, conectando su experiencia vital con los valores universales que han convertido la obra en un clásico mundial.

ANTOINE ensalza la grandeza del ser humano por encima del individualismo. Se trata de una de esas historias que merece ser contada y que invita al espectador a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la vida, como decía Antoine de Saint-Exupéry: “Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible a los ojos”.

Un título que vuelve respaldado por su trayectoria

Aunque este regreso mira hacia adelante con nueva energía, ANTOINE cuenta con un reconocimiento que avala su recorrido: el musical fue distinguido con el Premio MAX a Mejor Espectáculo Revelación, un hito que marcó su primera etapa y que reafirma la singularidad del proyecto.