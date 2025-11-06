Daddy Yankee y Bizarrap liderarán el espectáculo de medio tiempo del primer partido de la NFL en Madrid

La National Football League (NFL) ha confirmado que Daddy Yankee y Bizarrap serán los artistas encargados del show de medio tiempo en el histórico primer partido de la liga en España. El encuentro, que enfrentará a los Washington Commanders y los Miami Dolphins, se celebrará el próximo domingo 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El espectáculo será especialmente significativo, ya que marcará la primera vez que el productor argentino y el artista puertorriqueño, que regresó oficialmente de su retiro a principios de este año, actúen juntos en directo.

Estreno mundial en Madrid

La actuación servirá de escenario para el estreno mundial de su nueva colaboración, titulada ‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’. El show, que además incluirá algunos de los grandes éxitos de Bizarrap, ha generado gran expectación entre los aficionados de ambos géneros.

En declaraciones facilitadas por la NFL, Bizarrap expresó su «gran honor» por encabezar el espectáculo del medio tiempo, especialmente junto a «toda una leyenda» como Daddy Yankee. Por su parte, el artista boricua se mostró «muy emocionado con la increíble canción» que han creado, asegurando a los fanáticos que ofrecerán «un espectáculo increíble».

Tim Tubito, director sénior de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL, subrayó la importancia de la música latina en sus eventos internacionales, destacando que el partido de Madrid será «una celebración de la música y la cultura». Respecto a las ceremonias previas, la vocalista madrileña Karina Pasian interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid ejecutará la Marcha Real española.

Madrid se consolida como sede de grandes eventos

La celebración del partido, patrocinada por la Comunidad de Madrid, va acompañada de la «experiencia NFL», una amplia programación de actividades y eventos gratuitos en la capital. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, destacó que la capital se consolida como «el mejor lugar para la celebración de grandes eventos deportivos internacionales», mencionando el próximo estreno del Gran Premio de Fórmula 1 en 2026.

El Gobierno regional ha organizado diversas actividades para todos los públicos, que incluyen:

Fan Zones: El equipo local, los Miami Dolphins, establecerá su espacio de aficionados en la Plaza de España desde el 13 al 16 de noviembre.

El equipo local, los Miami Dolphins, establecerá su espacio de aficionados en la desde el 13 al 16 de noviembre. Exposiciones y Pruebas: Se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que madrileños y turistas puedan fotografiarse. Además, el balón oficial de la NFL, Wilson, inaugurará un mini campo de fútbol americano el sábado 15 de noviembre.

Se presentarán tres en el Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que madrileños y turistas puedan fotografiarse. Además, el balón oficial de la NFL, Wilson, inaugurará un mini campo de fútbol americano el sábado 15 de noviembre. Fútbol Americano Juvenil: El estadio de Vallehermoso acogerá los primeros partidos de la NFL Academy con sede en el Reino Unido, en el marco del Madrid Jamboree.

La celebración de este evento tiene una fuerte repercusión para la región. Con una intensa promoción en Estados Unidos, el evento busca reforzar la presencia de la marca Madrid en el principal mercado turístico para la región. En 2024, más de 1 millón de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, generando un impacto económico de 2.646,7$ millones de euros y un gasto medio por visitante de 2.430 euros, una cifra que la Comunidad busca seguir impulsando.