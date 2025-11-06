Madrid lidera el gasto previsto para Black Friday con 276 euros por consumidor de media

Los consumidores de la Comunidad de Madrid se preparan para ser los que realicen el mayor desembolso económico durante el periodo del ‘Black Friday’ de este año. Según una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores (AEC) a 3.000 personas, los madrileños tienen previsto gastar una media de 276 € por persona, la cifra más alta del país.

Madrid, junto con Barcelona, también registra el mayor porcentaje de consumidores que tienen previsto comprar en estas fechas, alcanzando un 99% de intención de compra.

Duplica a las provincias menos previsoras

Este alto nivel de gasto y participación contrasta con la media nacional y los extremos opuestos del estudio. La media de gasto por consumidor en toda España se sitúa en 204 €, y el porcentaje medio de españoles que planea comprar es del 84%.

Mientras que en Madrid y Barcelona el gasto asciende a 276 €, provincias como Málaga se colocan en segundo lugar con 245 €. En el extremo contrario, Almería (166 €), Albacete (176 €) y Palencia (178 €) se presentan como las provincias con menor previsión de gasto. En cuanto a la intención de compra, Madrid y Barcelona (99\%) superan ampliamente a Zamora y Logroño, las provincias con menor porcentaje de consumidores que prevén realizar compras (76% en ambos casos), seguidas por Jaén (77%).

Preferencias de compra y alta insatisfacción

La encuesta también arroja luz sobre los hábitos de consumo para este ‘Black Friday’, un periodo de ofertas que se anticipa cada año más:

Canal de Venta: Un 54% de los encuestados comprará únicamente online , un 25% lo hará en tienda física, y un 21% utilizará ambos modelos comerciales.

Un de los encuestados comprará únicamente , un lo hará en tienda física, y un utilizará ambos modelos comerciales. Preferencia de Productos: Un 43% de los consumidores aprovechará los descuentos para adquirir ropa y complementos, seguido por juguetes ( 30% ) y tecnología y electrodomésticos ( 26% ). Solo un 1% lo destinará a otras compras (servicios, entradas, etc.).

A pesar de la alta intención de gasto, los datos de satisfacción de años anteriores son modestos: un 40% de los consumidores se sintió insatisfecho con las compras de ‘Black Friday’, frente a un 30% que se declaró satisfecho y otro 30% que se mostró indiferente.

Recomendaciones y sanciones

Ante la realidad de estas compras masivas, la Asociación Española de Consumidores ha presentado un Decálogo de Recomendaciones con la finalidad de promover un consumo responsable. La AEC insiste en que el ‘Black Friday’ debe ser una oportunidad y no una trampa, aconsejando a los consumidores no dejarse llevar por las compras impulsivas y controlar el gasto.

Entre las diez recomendaciones principales, la Asociación subraya la importancia de elegir productos antes del inicio de los descuentos para conocer el precio anterior a la rebaja, comprobar que las garantías y calidad sean las mismas que en cualquier otra época del año, y asegurarse de que en la etiqueta conste tanto el precio antiguo como el rebajado.

Finalmente, la AEC solicita a las autoridades competentes que refuercen las inspecciones y sanciones ante posibles incumplimientos, poniendo especial énfasis en las compras que se realicen a través de Internet debido a su creciente auge.