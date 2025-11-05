Arranca la construcción de la nueva comisaría de Policía Municipal en Villaverde

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y del concejal de Villaverde, Orlando Chacón, ha colocado esta mañana la primera piedra de la nueva Comisaría Integral de Policía Municipal que el Ayuntamiento va a construir en Villaverde.

Los trabajos, que suponen una inversión de 6,6 millones de euros, se extenderán hasta la primavera de 2027 y permitirán a los agentes municipales desarrollar su trabajo en unas condiciones óptimas y ofrecer un mejor servicio a los vecinos de Villaverde.

Sanz ha explicado que esta dotación supone un nuevo ejemplo del compromiso del Gobierno municipal para dotar a la Policía Municipal de las mejores instalaciones. En este sentido, ha señalado que, desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido 43 millones de euros en la construcción de otras ocho nuevas comisarías (Retiro, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Villa de Vallecas) y de una unidad logística del cuerpo en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Asimismo, en este mismo periodo, el Consistorio ha reformado equipamientos policiales por importe de 22,2 millones de euros, entre los que destacan el que centraliza las comisarías municipales de Policía Judicial en un renovado inmueble en la calle del Plomo de Arganzuela (9,4 millones), la reforma de las caballerizas del Escuadrón (casi 1,9 millones) y los trabajos para adecuar el antiguo mercado de Orcasur (Usera) para convertirlo en centro logístico policial (con 1,1 millones ya ejecutados y 3,5 millones actualmente en ejecución).

Mejores instalaciones para un mejor servicio

La nueva comisaría de Villaverde, que estará ubicada en la avenida Real de Pinto 104, dará solución a los problemas que presenta la actual sede del cuerpo en este distrito, situada en un edificio prefabricado de dos plantas. Este se encuentra en uso desde hace más de una década y se ha quedado pequeño para el personal necesario. El nuevo equipamiento contará con una superficie total construida de 4.835 m2 distribuidos en tres plantas sobre rasante y otra bajo rasante.

La planta baja estará destinada a la atención al público y dispondrá de oficinas para la Sección de Agentes Tutores asignados a este distrito, sala multiusos, recintos para decomisado, aseos, sala de botiquín y primeros auxilios, emisora y almacenes, entre otras dependencias. Por su parte, la primera planta tendrá oficina general, despachos, vestuarios, duchas y aseos.

La planta segunda contará con sala de reuniones, zona de descanso y vestuarios, mientras que la planta sótano albergará el aparcamiento, salas de instalaciones, archivo, vestuarios de personal, aseos y cuarto mecánico.

98 nuevos equipamientos en los 21 distritos de la ciudad

La nueva comisaría forma parte de Madrid Capital 21, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos que incluyen escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros.

A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y son 98 las dotaciones construidas o en construcción, que en su conjunto suman una inversión de más de 550 millones de euros. 77 de ellas ya están finalizadas y otras 21 están en ejecución.