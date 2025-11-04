El paro sube en 2.281 personas en Madrid hasta los 280.377 desempleados

El paro registrado en la Comunidad de Madrid se situó en 280.377 personas desempleadas en octubre de 2025, experimentando un aumento del 0,82% (+2.281 personas). Así se refleja en el último informe hecho público por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales el incremento es del +2,7%, tres décimas más que la media estatal. Con este crecimiento, Madrid ha generado el 20% de los nuevos empleos en España en el último año, lo que equivale a 280 diarios de media.

El desempleo se incrementa algo menos entre las mujeres (901 frente a 1.380 varones). En términos sectoriales el sector Servicios vuelve a ser el generador de aproximadamente el 80% del desempleo, con subsectores- comercio y hostelería- muy volátiles .

Además, el número de autónomos aumenta en 5.842, un +1,4% respecto al año anterior y en 3.065 (+0,7%) si se compara con el mes de septiembre, ambos guarismos por encima del dato nacional. Así, los trabajadores por cuenta propia llegan a 438.548, la cifra más alta de la historia.

CCOO de Madrid valora negativamente los datos de paro registrado SEPE de la Comunidad de Madrid del mes de octubre, dado que «no se rompe la tendencia al aumento del desempleo, y alerta de que la región muestra de nuevo un comportamiento peor que el conjunto del Estado, principalmente en paro juvenil y brecha de género en el desempleo y calidad del empleo de las mujeres madrileñas».

Desde CCOO «hacemos incidencia de nuevo en la precariedad que supone la contratación a tiempo parcial tan elevada en la Comunidad de Madrid, que incide de forma especialmente significativa en las mujeres». «Recordamos desde CCOO de Madrid que según la EPA del tercer trimestre las trabajadoras madrileñas tienen una cifra de contratación parcial muy elevada, de casi el 20% (19,6%); esto supone más de 340.000 mujeres trabajadoras cuya contratación es parcial (y ya sabemos que de forma involuntaria en la mayor parte de ocasiones)», exponen. Frente a ello, sólo el 6,8% de los varones madrileños tiene contrato a tiempo parcial (una cifra similar a la del trimestre anterior). Por lo tanto la brecha de género es de 12,8 puntos.

Cabe destacar que en España la tasa global de contratación a tiempo parcial ha pasado a ser algo inferior a la madrileña en este año 2025, quedando en el 12,9% en este tercer trimestre de 2025, frente al 13,1% que representa en la Comunidad de Madrid.

Para CCOO la reducción de la contratación parcial «es un elemento central y por ello, en la acordada Estrategia Madrileña para el Empleo 2025-27, hemos insistido y reivindicado introducir medidas específicas que favorezcan reducir la contratación parcial en su conjunto y especialmente la que, como vemos, afecta de forma muy significativa y perjudicial a las trabajadoras madrileñas».

De igual manera, planteamos desde CCOO la necesidad de actuaciones para la reducción del desempleo entre los/as jóvenes, ahora que toca revisar y hacer la evaluación intermedia del Plan de Empleo Juvenil del gobierno regional es momento de hacer algunos ajustes. A pesar de una mejora parcial de la situación, las tasas de paro juvenil prácticamente triplican las tasas de paro generales para la región, siguiendo en cifras récord en comparación con nuestro entorno de la UE.