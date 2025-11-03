Madrid duplicará el número de alumnos de Primaria en clases de danza

La Comunidad de Madrid beneficiará a 28.000 alumnos de colegios sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Especial con su programa de auxiliares de danza, un 33% más que el pasado año y el doble que en su primera convocatoria. Este mes se pone en marcha la tercera edición de esta iniciativa en 98 centros, con un total de 94 bailarines egresados para apoyar a los maestros de Música en la enseñanza de los contenidos de Danza dentro del aula.

El objetivo de esta iniciativa del Gobierno regional, que comenzó como experiencia piloto en el curso 2023/24, es “fomentar el conocimiento y la difusión del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, coordinación y ritmo de los alumnos, combatir la obesidad y descubrir nuevos talentos y vocaciones”, ha señalado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emillio Viciana.

Todos los bailarines que participan son egresados de los conservatorios profesionales o han superado la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Danza, y también se valora que cuenten con la especialidad de Baile Flamenco o Danza española, haber recibido formación adicional específica en folclore o participado en espectáculos o festivales de carácter infantil o juvenil.

Antes de su llegada a los centros educativos, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades les ha impartido una formación específica para el mejor aprovechamiento de su actividad. Así, actuarán como auxiliares de los maestros de Música, participando entre 6 y 16 horas semanales, en función del número de participantes.