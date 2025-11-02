Llega a Madrid la gran feria nacional del modelismo ferroviario ExpoModelTren 2025

El Palacio de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, acoge del 7 al 9 de noviembre una nueva edición de la exposición nacional de modelismo ferroviario.

Una gran feria que dispone de casi 3.000 m2 donde se mostrarán las últimas novedades del modelismo ferroviario y las maquetas más sorprendentes. La muestra está compuesta por stands de modelistas, tiendas y fabricantes, y presenta la mayor agrupación de maquetas modulares del país en las escalas H0, N y 1.

Cada año se amplían con más módulos, dioramas o reproducciones inéditas que recrean líneas actuales de ferrocarril, tanto de la península ibérica como del resto de Europa y otras que ya forman parte de la memoria y que permitirán a las personas visitantes viajar al pasado. Este año, la exposición de modelismo ferroviario presenta varias novedades destacadas:

Línea Central de Aragón: Se incluye un tramo de la antigua línea de ferrocarril Central de Aragón, operativa desde 1901. Estación de Goya: Se ha recreado la histórica Estación de Goya, que fue la primera construida al sur del río Manzanares en Madrid y sirvió como cabecera de la línea Madrid-Almorox entre 1891 y 1970.

Escala 1 con detalles únicos: Se muestran conjuntos modulares en escala 1 completamente decorados, utilizando tecnología digital y material español, algo innovador para esta escala que ocupa mucho espacio. Un óvalo presenta material ferroviario actual de RENFE: hecho con materiales variados como fibra de carbono (TALGO), plástico ABS y latón.

Un conjunto de módulos de 1977: recrea el contexto de las primeras elecciones democráticas en España, incluyendo carteles, vehículos de época y modelos de locomotoras emblemáticas. Maqueta modular de tres carriles: La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid incorpora nuevos dioramas en una maqueta modular de tres carriles, inspirada en escenarios españoles y alemanes, incluyendo una sección de El Escorial.

Estación con enclavamiento Bouré: Se presenta una maqueta de una estación con un enclavamiento Bouré, un sistema de control de maniobras realista, diseñado por el ingeniero francés M. Bouré.

Precio

Entrada general : 8 € (a partir de 15 años)

: 8 € (a partir de 15 años) Entrada niños y niñas de 8 a 14 años (ambos inclusive): 5 €

5 € Entrada familiar: 20 € (2 adultos y un máximo de 4 niños mayores de 7 años)

Horarios:

Viernes, 7 noviembre : 17:00 – 20:00 h

: 17:00 – 20:00 h Sábado, 8 noviembre : 10:00 – 20:00 h

: 10:00 – 20:00 h Domingo, 9 noviembre: 10:00 – 14:00 h

Metro: Alto de Extremadura (L6), Lago (L10), Puerta del Ángel (L6). Autobús EMT: líneas 31, 33, 36, 39, 65, N19