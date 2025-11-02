Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

Llega a Madrid la gran feria nacional del modelismo ferroviario ExpoModelTren 2025

Gacetín Madrid

El Palacio de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, acoge del 7 al 9 de noviembre una nueva edición de la exposición nacional de modelismo ferroviario.

Una gran feria que dispone de casi 3.000 m2 donde se mostrarán las últimas novedades del modelismo ferroviario y las maquetas más sorprendentes. La muestra está compuesta por stands de modelistas, tiendas y fabricantes, y presenta la mayor agrupación de maquetas modulares del país en las escalas H0, N y 1.

Cada año se amplían con más módulos, dioramas o reproducciones inéditas que recrean líneas actuales de ferrocarril, tanto de la península ibérica como del resto de Europa y otras que ya forman parte de la memoria y que permitirán a las personas visitantes viajar al pasado. Este año, la exposición de modelismo ferroviario presenta varias novedades destacadas:

Línea Central de Aragón: Se incluye un tramo de la antigua línea de ferrocarril Central de Aragón, operativa desde 1901. Estación de Goya: Se ha recreado la histórica Estación de Goya, que fue la primera construida al sur del río Manzanares en Madrid y sirvió como cabecera de la línea Madrid-Almorox entre 1891 y 1970.

Escala 1 con detalles únicos: Se muestran conjuntos modulares en escala 1 completamente decorados, utilizando tecnología digital y material español, algo innovador para esta escala que ocupa mucho espacio. Un óvalo presenta material ferroviario actual de RENFE: hecho con materiales variados como fibra de carbono (TALGO), plástico ABS y latón.

Un conjunto de módulos de 1977: recrea el contexto de las primeras elecciones democráticas en España, incluyendo carteles, vehículos de época y modelos de locomotoras emblemáticas. Maqueta modular de tres carriles: La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid incorpora nuevos dioramas en una maqueta modular de tres carriles, inspirada en escenarios españoles y alemanes, incluyendo una sección de El Escorial.

Estación con enclavamiento Bouré: Se presenta una maqueta de una estación con un enclavamiento Bouré, un sistema de control de maniobras realista, diseñado por el ingeniero francés M. Bouré.

Precio
  • Entrada general: 8 € (a partir de 15 años)
  • Entrada niños y niñas de 8 a 14 años (ambos inclusive): 5 €
  • Entrada familiar: 20 € (2 adultos y un máximo de 4 niños mayores de 7 años)

Horarios:

  • Viernes, 7 noviembre: 17:00 – 20:00 h
  • Sábado, 8 noviembre: 10:00 – 20:00 h
  • Domingo, 9 noviembre: 10:00 – 14:00 h

Metro: Alto de Extremadura (L6), Lago (L10), Puerta del Ángel (L6). Autobús EMT: líneas 31, 33, 36, 39, 65, N19

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

El transporte madrileño celebra sus 40 años con...

Liberado el «Niño Juan» tras el secuestro de...

El Festival Internacional de Cine ‘el ojO cojo’...

Madrid ofrecerá ayudas para la obtención gratuita del...

La sanidad pública madrileña se une a la...

Ya se conoce la identidad del hombre secuestrado...

El Mercado de Productores regresa este domingo 2...

Descubrir el patrimonio de Aranjuez a través de...

Una anciana grave atropellada por un coche que...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.