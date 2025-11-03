El Espacio Cultural Núñez de Balboa alberga la exposición de las obras del Concurso de Pintura Rápida Salvador Dalí 2025

Las obras de los ganadores y finalistas del Concurso de Pintura Rápida Salvador Dalí, que este año cumple su vigésima edición, se exponen del 3 al 30 de noviembre en el Espacio Cultural Núñez de Balboa. La concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha inaugurado esta tarde la muestra que ha definido como “una mirada inspiradora del distrito en torno a la obra del pintor y escultor catalán Salvador Dalí”.

A esta edición del certamen se presentaron 21 obras. Los trabajos fueron realizados con formato y técnica libre el pasado 11 de octubre en la plaza de Dalí y versan sobre el distrito de Salamanca y sus vecinos, así como sus calles, plazas, fuentes, parques o monumentos.

Los ganadores del certamen fueron Andrés Gabarres Cagiao con el primer premio por Fugacidad del instante; Rafael Carrascal García, a quien se le otorgó el segundo premio por Tiempo para descubrir, y Carlos Beizaga Cappelletti, con su obra Vista sobre la calle Alcalá, reconocido con el tercer premio. Los galardonados recibirán 2.000, 1.000 y 500 euros, respectivamente, además del trofeo entregado el día del certamen.