La Comunidad, premiada por acercar la tecnología a los ciudadanos gracias al centro Digitaliza Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido galardonada en los Premios NovaGob Excelencia 2025 gracias a su iniciativa “Digitaliza Madrid: Impulso a la Innovación Pública a través de la Digitalización, Formación y Co-Creación”. El proyecto, desarrollado por la Consejería de Digitalización, ha sido premiado por su contribución a la transformación de los servicios públicos con el objetivo de hacerlos más accesibles para la ciudadanía.

Digitaliza Madrid es un centro pionero de modernización pública que busca acercar la tecnología a los ciudadanos y mejorar la eficiencia de la Administración regional. La iniciativa fomenta la colaboración de los madrileños, de las administraciones y de las empresas tecnológicas para crear juntos herramientas digitales que responden a necesidades reales.

El reconocimiento en los Premios NovaGob consolida a la Comunidad de Madrid como un referente en innovación y transformación digital, destacando su compromiso con la renovación de los servicios públicos y la contribución ciudadana. Esta oficina se presenta como un ejemplo replicable de cómo la participación entre sociedad, sector público y privado puede generar soluciones digitales que mejoran la vida de la ciudadanía.

La Consejería de Digitalización recogerá esta distinción en la gala de estos premios, organizados por la Fundación NovaGob, con la colaboración de Madrid Talento, GTT y NUTCO el próximo 11 de diciembre en la Casa de la Panadería, situada en la capital.