Retiradas casi 10.000 golosinas de Halloween no aptas para su venta en Usera

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han incautado un total de 9.830 unidades de golosinas que estaban listas para ser comercializadas en el distrito de Usera con motivo de la festividad de Halloween.

La intervención se llevó a cabo en un comercio local, donde los agentes realizaron una inspección de rutina y detectaron múltiples y serias anomalías en los dulces. La propia Policía informó del suceso a través de sus canales oficiales.

Entre las irregularidades más destacadas se encontraba la falta de cumplimiento con el etiquetado obligatorio exigido por la legislación de la Unión Europea. Además, los productos carecían de documentación que acreditara su origen legal, y un número de ellos presentaba la fecha de consumo preferente superada, llegando incluso a la caducidad desde hace más de doce meses.

Advertencia por disfraces de Halloween

Coincidiendo con las celebraciones de la víspera de Todos los Santos, la Policía Municipal de Madrid ha emitido una advertencia a la ciudadanía a través de sus redes sociales. El cuerpo policial recordó que, si bien es época de disfraces y diversión, vestirse de agente de policía o Guardia Civil y llevar a cabo actos propios de la función pública, como dirigir el tráfico o identificar a personas, puede ser constitutivo de delito. La Policía ha pedido a los ciudadanos disfrutar de las festividades con «Responsabilidad».

