El Museo del Prado abre sus puertas esta noche de sábado con acceso gratuito

El Museo del Prado retoma en 2025 esta iniciativa cultural. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Samsung, el museo abre de manera gratuita las noches del primer sábado de cada mes distintos espacios expositivos en un programa que pretende extender el conocimiento de la institución de manera secuenciada.

Además, se ofertan diferentes iniciativas musicales y la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias multimedia que Samsung y el Museo han creado a lo largo de diez años de colaboración. La próxima edición está prevista para el sábado 1 de noviembre, con acceso desde la planta baja del edificio Villanueva.

Esta acción permite disfrutar de una experiencia única e irrepetible, que muestra alguna de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como el desarrollo de la App Guía del Prado entre otras. Además, el público visitante podrá disfrutar de una selección de obras editadas del Museo para la Tienda de Arte de Samsung The Frame. También está abierto el servicio de cafetería en distintos espacios. Radio 3 también participa en esta experiencia con la emisión en directo de un programa especial dedicado al Prado en el vestíbulo de Jerónimos en el que participarán periodistas y djs de la emisora poniendo en valor la singularidad de la propuesta.

En la primera edición de 2025 que celebró el 1 de febrero teniendo como protagonistas las exposiciones Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro, con el patrocinio de la Fundación AXA, y Sigmar Polke. Afinidades desveladas, la primera muestra individual del pintor en Madrid, presentada por el Museo del Prado y la Fundación Amigos Museo del Prado, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Esta apertura nocturna también da la posibilidad de descubrir algunos de los desarrollos tecnológicos que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución, así como posar en el photocall. De manera exclusiva, los usuarios de dispositivos Samsung con modelos compatibles con la aplicación de La Guía del Prado podrán descargarse gratuitamente el contenido completo de la aplicación disponible en 10 idiomas y con más de 400 obras comentadas por especialistas del museo.