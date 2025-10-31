Un joven grave al ser atropellado por un taxi en el Paseo de la Castellana (Madrid)

Un joven de 25 años de edad ha resultado herido grave esta madrugada de viernes, 31 de octubre, tras ser atropellado por un taxi en el Paseo de la Castellana, a su paso por el distrito madrileño de Tetuán.

El incidente se produjo alrededor de las 02:30 horas de la madrugada. La persona fue arrollada por el automóvil en esta vía principal de la ciudad. Como consecuencia del impacto, el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil brindaron asistencia inmediata, llevando a cabo maniobras de estabilización vital, incluyendo la intubación en el sitio. Posteriormente, el paciente fue trasladado con celeridad al Hospital de La Paz, donde fue ingresado con pronóstico grave.

La Policía Municipal de Madrid se encarga de la investigación para esclarecer la secuencia precisa del suceso, incluyendo si el peatón cruzaba por un lugar habilitado para ello. El conductor del taxi fue requerido para someterse a los controles de alcoholemia y estupefacientes, tal como dicta el procedimiento, dando resultados negativos en ambos casos.