Los locales de ocio nocturno madrileños prevén un 6,5% más de facturación este Halloween

Los locales de ocio nocturno madrileños prevén aumentar su facturación una media del 6,5% respecto al año pasado, según los datos del Estudio de Perspectivas de Halloween 2025 elaborado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola.

El informe confirma que Halloween se ha convertido en una de las noches más dinámicas del año ya que el 90% de los locales de Madrid celebrará esta festividad, la mayoría de los establecimientos lleva organizando esta fiesta temática desde hace más de diez años y medio (10,6).

De acuerdo con el estudio, la noche de Halloween genera una facturación un 20,5% superior a la de un sábado normal, consolidándose como una de las citas más rentables del calendario. Halloween se mantiene entre las tres celebraciones con mayor impacto económico del año, junto con Nochevieja y las cenas de empresa de Navidad.

El 89% de los locales decorará sus instalaciones para la ocasión. El precio medio de la entrada se sitúa en torno a 21 euros, con una parte minoritaria de establecimientos (11%) que ofrecen acceso gratuito.

En materia laboral, uno de cada tres locales reforzará su plantilla, con un incremento medio de 2,5 personas por establecimiento. En cuanto a la seguridad, un 22% de los locales aumentará su personal específico para la noche del 31 de octubre.

El público mayoritario se sitúa entre 25 y 35 años, con predominio de asistentes procedentes de la propia ciudad (60%). Este dato refleja la relevancia del ocio local y la fidelidad del público madrileño a las celebraciones de Halloween.

UNA NOCHE DE DIVERSIÓN RESPONSABLE

Como cada año, Noche Madrid impulsa una celebración de Halloween responsable para fomentar el civismo y la convivencia durante la noche más terrorífica del año. “Halloween es una noche de celebración y creatividad, pero también una oportunidad para demostrar que el ocio nocturno puede convivir de forma responsable con el descanso vecinal”, señalan desde la asociación.