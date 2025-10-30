Comunidad

Los locales de ocio nocturno madrileños prevén un 6,5% más de facturación este Halloween

Gacetín Madrid

Los locales de ocio nocturno madrileños prevén aumentar su facturación una media del 6,5% respecto al año pasado, según los datos del Estudio de Perspectivas de Halloween 2025 elaborado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola.

El informe confirma que Halloween se ha convertido en una de las noches más dinámicas del año ya que el 90% de los locales de Madrid celebrará esta festividad, la mayoría de los establecimientos lleva organizando esta fiesta temática desde hace más de diez años y medio (10,6).

De acuerdo con el estudio, la noche de Halloween genera una facturación un 20,5% superior a la de un sábado normal, consolidándose como una de las citas más rentables del calendario. Halloween se mantiene entre las tres celebraciones con mayor impacto económico del año, junto con Nochevieja y las cenas de empresa de Navidad.

El 89% de los locales decorará sus instalaciones para la ocasión. El precio medio de la entrada se sitúa en torno a 21 euros, con una parte minoritaria de establecimientos (11%) que ofrecen acceso gratuito.

En materia laboral, uno de cada tres locales reforzará su plantilla, con un incremento medio de 2,5 personas por establecimiento. En cuanto a la seguridad, un 22% de los locales aumentará su personal específico para la noche del 31 de octubre.

El público mayoritario se sitúa entre 25 y 35 años, con predominio de asistentes procedentes de la propia ciudad (60%). Este dato refleja la relevancia del ocio local y la fidelidad del público madrileño a las celebraciones de Halloween.

UNA NOCHE DE DIVERSIÓN RESPONSABLE

Como cada año, Noche Madrid impulsa una celebración de Halloween responsable para fomentar el civismo y la convivencia durante la noche más terrorífica del año. “Halloween es una noche de celebración y creatividad, pero también una oportunidad para demostrar que el ocio nocturno puede convivir de forma responsable con el descanso vecinal”, señalan desde la asociación.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Madrid rinde homenaje al magistrado José Francisco de...

Madrid firma protocolos de colaboración con 23 entidades...

ALDI recibe el reconocimiento del Banco de Alimentos...

Nuevo hito en la sanidad pública madrileña: aplicada...

‘Operación Peluche’: detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales...

Halloween seguro: atención al maquillaje y los disfraces...

Madrid invertirá 320 millones de euros en 2026...

Democratización de la formación: el primer MBA 100%...

Luz verde a subir la multa de 200...

Alerta amarilla por intensas lluvias esta tarde en...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.