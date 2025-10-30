Madrid homenajea al Dúo Dinámico poniendo su nombre a la escuela de música de Vicálvaro

La Junta Municipal de Vicálvaro va a denominar Escuela Municipal de Música Dúo Dinámico a este equipamiento del distrito, en reconocimiento a la trayectoria artística del grupo y su vínculo con varias generaciones de madrileños, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Esta propuesta fue elevada y aprobada por mayoría en el Pleno del distrito de este mes de octubre, con el objetivo de modificar la denominación oficial de este centro municipal.

El Dúo Dinámico, autores de un amplio repertorio musical con letras como Quisiera ser, Resistiré o Quince años tiene mi amor, fueron, además, los creadores de temas tan conocidos como Soy un truhán, soy un señor y Lá lá lá para Julio Iglesias y Massiel, respectivamente. La iniciativa cobra especial significado tras el reciente fallecimiento de Manuel de la Calva, integrante del dúo, a los 88 años.

Con esta iniciativa, Vicálvaro se suma a los distritos que celebran la memoria cultural de figuras emblemáticas de la música española, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la difusión y preservación del patrimonio artístico.