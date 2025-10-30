Una joven ciclista grave tras accidentarse en el túnel de Santa María de la Cabeza (Madrid)

Una joven de 24 años de edad ha resultado herida de gravedad esta noche de jueves, 30 de cotubre, tras sufrir un accidente en bicicleta dentro del túnel de Santa María de la Cabeza, en el distrito de Arganzuela.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11 de la noche en el interior del túnel, un espacio donde el tráfico fue temporalmente cortado por la Policía Municipal de Madrid para facilitar las labores de emergencia.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo a causa de la caída. La intervención sanitaria se centró en estabilizar a la mujer, que tuvo que ser intubada en el lugar del accidente. Posteriormente, fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se encargó de escoltar el convoy sanitario durante el traslado.

La mujer, que iba sin casco, presuntamente circulaba en sentido contrario en el momento del impacto. La Policía Municipal de Madrid ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.