Arranca el juicio por el brutal asesinato de la propietaria de una tienda de ropa en Madrid

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra dos personas, J. M. S. y E. G. S. R., por su presunta implicación en el asalto a un comercio que resultó en el asesinato de la dueña del mismo.

El suceso que será juzgado ocurrió el 3 de julio de 2023, en torno a las 13:15 horas. La víctima fue Concha, una mujer de 61 años de edad y propietaria del comercio de ropa ‘Viste Bien’, situado en la Plaza de Tirso de Molina, en el distrito Centro de Madrid. El negocio es una sastrería tradicional con historia, dedicada a la venta de trajes para hombre desde los años 40.

Relato del asalto y homicidio

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público relata que el acusado J. M. S. (de 58 años, con antecedentes) acudió a la tienda junto a la también acusada E. G. S. R. (de 56 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad).

La Fiscalía sostiene que, en un momento en que la dueña, M. C. O. N. (Concha), se encontraba de espaldas, J. M. S. extrajo un cuchillo y se abalanzó sobre ella con la intención de obtener un beneficio ilícito. La víctima, al parecer, fue asaltada cuando estaba cerrando el local para ir a comer y se resistió al atraco.

Una vez iniciado el ataque, la acusada E. G. S. R. abandonó el establecimiento. J. M. S. obligó a la víctima a abrir la caja, sustrayendo cerca de 200 euros y el teléfono móvil de la víctima. Tras un forcejeo, el acusado apuñaló a M. C. O. N.. El ataque fue brutal: una herida penetrante en el tórax le atravesó el ventrículo izquierdo del corazón, a la que siguieron otras cinco puñaladas en la cara posterior del cuello.

Una llamada a la Sala 091 alertó de la mujer en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a la víctima y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos, pero solo pudieron certificar su fallecimiento.

Detención e imputaciones

Tras el crimen, la Policía Nacional detuvo a la pareja en menos de 24 horas en las cercanías del local. El escrito fiscal precisa que, después de los hechos, J. M. S. narró lo sucedido a E. G. S. R. y guardaron el móvil sustraído en un hostal.

La Fiscalía imputa a J. M. S. como autor de los delitos de Robo con Violencia con empleo de arma y Asesinato, por los que solicita un total de treinta años de prisión. A E. G. S. R. se le imputa un delito de Encubrimiento, solicitando para ella tres años de prisión. El escrito fiscal aclara que no consta que E. G. S. R. participara ni que tuviera conocimiento de las intenciones de su acompañante en el momento inicial del ataque.

Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide que J. M. S. indemnice a los familiares directos de la víctima, su marido y sus dos hijos, con una suma que asciende a 280.000 euros.