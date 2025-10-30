La Fiesta del Cine regresa a Madrid con entradas a 3.5 euros (salas participantes aquí)

La Fiesta del Cine regresará a las salas de toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada. Cadenas como Cinesa, Yelmo Cines, Ocine u Odeón participan edición tras edición (salas participantes aquí).

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días ya está disponible por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines. Y como es ya habitual, no es necesario acreditarse previamente para disfrutar el evento.

Con este evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, se busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

Carolina Yuste y Eduard Fernández, nuevos embajadores de la Fiesta del Cine

La organización de la Fiesta del Cine en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España impulsaron desde el 2022 la figura del embajador/a de la Fiesta del Cine.

Para la organización es un placer anunciar que los intérpretes ganadores de los Premios Goya 2025, Carolina Yuste –Mejor Actriz Protagonista por “La Infiltrada”- y Eduard Fernández -Mejor Actor Protagonista por “Marco”-, son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine, tomando el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger, embajadores del año anterior.

Para Carolina Yuste, la principal razón para ver una película en una sala de cine es que “el mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental. Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa”.

Por su parte, Eduard Fernández considera que ver una película en un cine supone “vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente.”