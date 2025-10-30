La estación de Metro de Ópera se transforma en un teatro para celebrar Halloween

La Comunidad de Madrid ha transformado la estación de Ópera en un teatro para celebrar Halloween con un tributo al musical El Fantasma de la Ópera, donde un tenor y una soprano interpretarán el tema principal de esta célebre obra.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Fernando Martín, han asistido a la primera función de este espectáculo, que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo 2 de noviembre en este emblemático enclave, que este año celebra su centenario.

Las 2.320 entradas gratuitas, que se pusieron a disposición del público el pasado lunes y que se agotaron en apenas cinco horas, permitirán a los asistentes disfrutar, además, de un concierto exclusivo de Candlelight, el primero de estas características que se realiza en el suburbano madrileño. El recital tendrá lugar en la segunda planta del propio recinto, donde se encuentra el Museo de Caños del Peral, y en el que un cuarteto de cuerda interpretará las bandas sonoras más famosas del cine de terror.

En total se realizarán 15 funciones diarias de unos 15 minutos de duración, para grupos muy reducidos, y en horarios de mañana, tarde y noche. Ópera lucirá además estos días una decoración especial que recreará un clima teatral y fantasmagórico del mítico musical de Andrew Lloyd Webber. En cada acceso se instalará un arco de rosas negras y naranjas, calabazas y candelabros, y en el rombo del pórtico de entrada de la Plaza de Isabel II se colocará una gran máscara blanca, como la que lleva el protagonista de la famosa obra.

José María García ha resaltado la gran acogida que ha tenido esta iniciativa que “busca acercar la cultura a los viajeros de una manera sorprendente, y que favorece, al mismo tiempo, la participación del usuario al transformar la estación en un auténtico escenario en movimiento”.

En la misma línea, Luis Fernando Martín ha destacado que “este proyecto contribuye a dar a conocer ese Madrid más festivo y cultural que pueden disfrutar ciudadanos y visitantes en cualquier lugar, con los mejores espectáculos como este musical de fama internacional que se representa en la emblemática y céntrica estación de Ópera, uno de los rincones de la capital donde la cultura es protagonista».

HALLOWEEN, UNA TRADICIÓN EN METRO DE MADRID

Las actividades inmersivas que la compañía metropolitana organiza cada año con motivo de Halloween se han convertido ya en todo un éxito que atrae cada vez a más ciudadanos. Desde 2018, la conocida como Estación Fantasma de Chamberí ha sido el lugar elegido para este evento anual que reúne a casi 2.000 visitantes cada temporada, a excepción de este año, por encontrarse en plenos trabajos de restauración.

Hasta 2021, actores caracterizados se encargaban de asustar a los viajeros pero, a partir de 2022, se optó por nuevas propuestas como la del castillo del Conde Drácula, conmemorando el 125 aniversario de la publicación de la novela; la historia del último viajero, atrapado en el andén desde 1966, o una figuración sobre el Día de los Muertos mexicano.