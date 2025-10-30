El Ayuntamiento invierte 12 millones de euros para mejorar el entorno y los equipamientos de Chamberí en 2025

Con un presupuesto para el distrito en 2025 de 24 millones de euros, el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha hecho públicos este jueves los datos de la inversión realizada en el distrito en lo que va de año, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves en la Junta Municipal de Chamberí.

Taboada ha detallado el destino de los 11,9 millones de euros invertidos en mejorar equipamientos, dotaciones y servicios municipales en un distrito que abarca los barrios de Almagro, Arapiles, Gaztambide, Ríos Rosas, Trafalgar y Vallehermoso, de los que 2,28 millones proceden de la junta municipal.

De ese montante, 604.000 euros corresponden a obras de mejoras de los colegios públicos Fernando El Católico, San Cristóbal, Cervantes, Claudio Moyano y Rufino Banco ya finalizadas; 1,8 millones de euros se han destinado a la reforma integral del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia, cuyas obras prevén finalizarse a mediados del año 2026 y 150.000 euros se han reservado a la construcción de la nueva oficina de atención al ciudadano en la calle de Alonso Cano, también en fase de ejecución.

Inversión de 9,6 millones de euros procedentes de las áreas de Gobierno

Por parte de las áreas de Gobierno municipales, la inversión en el distrito ha sido en estos diez meses de 9,63 millones de euros, de los cuales 947.000 euros se están destinando a la reforma del bulevar de Reina Victoria, en ejecución, mientras que el resto de la inversión corresponde a operaciones ya finalizadas.

Destacan la reforma integral de la plaza de Olavide, que ha supuesto una inversión de 6,2 millones de euros; las obras de mejora de los entornos escolares de los colegios María Inmaculada y Claudio Moyano, con 802.000 euros y la operación asfalto 2025, que ha destinado al distrito 714.000 euros este año para la renovación del pavimento de dos de los bulevares, Carranza y Sagasta, incluidos sus carriles bici, y las calles de Blanca de Navarra, Espronceda y Manuel González Longoria, actuando sobre un total de 11.330 m2 de suelo.

Otras actuaciones ejecutadas en el distrito este 2025 son la rehabilitación del puente de Raimundo Fernández de Villaverde, a la que se han destinado 598.000 euros, y las obras llevadas a cabo en el frontón Beti Jai, dentro de una compleja tarea de recuperación y puesta en valor de uno de los iconos de la arquitectura del hierro en Europa por parte del Ayuntamiento de Madrid que ha destinado 173.000 euros. Por otra parte, 119.00 euros han sido para reformar el parque de José Luis Sampedro y 80.000 euros para el acondicionamiento de las fuentes ornamentales del distrito.

La inversión en los últimos años en Chamberí ha permitido, además, finalizar los equipamientos previstos en el plan Madrid Capital 21: la base de SAMUR en Monte Esquinza y el centro deportivo municipal de Cea Bermúdez con su piscina cubierta. Asimismo, se han llevado a cabo obras de reforma y adecuación del parque de bomberos nº 1, declarado Bien de Interés Cultural en 1977; la adquisición de equipamiento para el Centro Cultural Galileo y la mejora de jardinería y parterres en los jardines de Concha Méndez.

Desde el año 2019, el presupuesto del distrito suma un total de 132 millones de euros, más del doble del destinado a Chamberí durante la anterior etapa.