Circlassica regresa a Madrid con ‘Noel’ y la historia jamás contada de Nicolás

Productores de Sonrisas regresa a los escenarios con Circlassica y su nuevo espectáculo para toda la familia que este año lleva por nombre Noel: La historia jamás contada de Papá Noel​​​​​​​. Un montaje que reúne lo mejor del circo, la música y la danza durante la época de navidades que se podrá ver en el recinto ferial IFEMA MADRID del 31 de octubre al 18 de enero de 2026 (consultar días de función).

Con Noel, la sexta producción de la compañía, el público se adentrará en un universo de asombro, donde grandes artistas internacionales harán que lo imposible cobre vida y cada instante te recuerde que los sueños no tienen límites. Además, en esta nueva edición, se presenta una poderosa moraleja: ser diferente puede ser tu mayor don.

Un nuevo espectáculo lleno de luz y emoción que relata la historia de Nicolás, un niño con el cabello blanco como la nieve y un don maravilloso para crear juguetes musicales que despiertan alegría, es llevado por un reno mágico a Noël, un pueblo encantado habitado solo por artistas de circo. Allí, guiado por cuatro seres extraordinarios, aprenderá que el tiempo, el amor, la música y la magia son los verdaderos regalos de la vida.

Este espectáculo es mucho más que un cuento, es una experiencia visual y emocional que fusiona lo mejor del circo con una puesta en escena envolvente, música en directo y una propuesta artística del más alto nivel. Más de 30 artistas internacionales desafían lo imposible en cada función, dibujando con sus cuerpos y talentos una historia que acaricia el alma.

La compañía Productores de Sonrisas es una empresa formada por creadores, productores y directores que buscan en cada nuevo proyecto sorprender con espectáculos innovadores para disfrutar en familia. En los últimos diez años han desarrollado montajes como Circo Mágico, Circo de Hielo, Navidad Circo Price o The Cirkid. Su última producción fue Circo de Hielo 2 y contó con una gran puesta en escena y la calidad.