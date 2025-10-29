ComunidadNoticias

Adjudicada la nueva red de puntos de venta y atención al público del Consorcio de Transportes de Madrid por 9,8 millones de euros

Gacetín Madrid

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la adjudicación del contrato para la implantación y explotación de la nueva red de puntos de venta y atención al público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), por un importe de 9,87 millones de euros y un plazo inicial de ejecución de dos años, prorrogable hasta un máximo de cinco.
Esta actuación permitirá mantener y modernizar la red de establecimientos donde los usuarios pueden adquirir o recargar sus títulos de transporte, realizar gestiones relacionadas con la Tarjeta de Transporte Público (TTP) y recibir atención personalizada.

Actualmente, el CRTM dispone de 1.292 puntos externos de atención, además de las 1.800 máquinas automáticas ubicadas en las estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías. Con este nuevo contrato, la red se ampliará a pequeños municipios y zonas rurales, garantizando el acceso al sistema a todos los ciudadanos, con independencia de su ubicación o recursos tecnológicos.

El contrato adjudicado incluye la gestión integral del servicio, la formación y asistencia técnica a la red de puntos, la supervisión de las operaciones de carga y venta, y la creación de un sistema de seguimiento que permita al CRTM monitorizar todas las transacciones e incidencias en tiempo real.

Además, se prevé que medio centenar de puntos de venta se ubiquen en Castilla-La Mancha, con el objetivo de atender las necesidades de los usuarios que se desplazan habitualmente hacia la Comunidad de Madrid por motivos laborales o de estudio.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Luz verde a subir la multa de 200...

Madrid dará en 2026 los primeros pasos para...

Alerta amarilla por intensas lluvias esta tarde en...

De 6.000 a 9.000 millones de euros: este...

El Gobierno de Ayuso concede un préstamo de...

2.190 perros y 2.409 gatos adoptados en Madrid...

Madrid Salud refuerza el proyecto ‘Coles con ALAS-COPI’...

Ya se puede solicitar el voto por correo...

Así serán los Presupuestos 2026 de Ayuso: un...

El Ayuntamiento y Noche Madrid agilizarán las entradas...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.