La actual dirección de IU Madrid liderada por Carolina Cordero presenta su candidatura

La actual dirección de Izquierda Unida (IU) en Madrid, encabezada por Carolina Cordero, ha oficializado la presentación de su candidatura a la Asamblea Regional de IU Madrid, que se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre. La lista busca la reelección con el objetivo de consolidar su proyecto dentro de la Comunidad de Madrid.

Bajo el lema “IU es su militancia. Unidad dentro, ganar fuera”, la candidatura defiende su fortaleza organizativa y política, siendo, según la dirección, la propuesta que ha recibido más avales por parte de la militancia.

Composición y apoyos internos

La lista está integrada por miembros procedentes de 62 asambleas locales y perfiles con una amplia trayectoria política y social, incluyendo sindicalistas, activistas de movimientos sociales, referentes del municipalismo, y defensores de las pensiones y el ecologismo.

La candidatura cuenta con el apoyo expreso de la dirección saliente de IU Madrid y del Comité Regional del Partido Comunista de España (PCE) en Madrid. El secretario general del PCE en Madrid, Miguel Montero, ocupa el número 2 de la lista. El proyecto político de la candidatura se centra en la defensa de los derechos laborales, el feminismo, el ecologismo, y la solidaridad internacional, con la militancia en el centro de sus decisiones.

En la presentación, Carolina Cordero, quien es portavoz de IU Madrid y responsable federal de vivienda de la formación, manifestó la intención de su candidatura de ser una fuerza determinante: “Madrid necesita una izquierda coherente, de principios nítidos, arraigo en los barrios y un proyecto alternativo. […]. Conscientes de la situación delicada que nos supone haber perdido representación institucional en los últimos años, planteamos con humildad y firmeza que nuestra fuerza puede ser determinante para salir a ganar y poner en el centro la defensa de lo público, la justicia social y la igualdad”.

Carolina Cordero ha sido concejala en el Ayuntamiento de Parla durante dos legislaturas y Teniente de Alcalde. Su trayectoria se ha centrado en confrontar la desigualdad territorial en la región y, particularmente, en el ámbito de la vivienda. Su objetivo inmediato, según la candidatura, será reactivar el trabajo militante y reforzar los contactos con otras fuerzas y colectivos de izquierda de cara a las próximas citas electorales.