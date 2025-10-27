Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

Madrid busca ya voluntarios para su Cabalgata de Reyes Magos central

Gacetín Madrid

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid abre este martes el proceso de inscripción para todas aquellas personas que quieran vivir la Cabalgata desde dentro y acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la ciudad el próximo 5 de enero.

A partir de las 12:00 horas de este martes, estará disponible en navidadmadrid.com el formulario de registro para participar como voluntario en la comitiva. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de organización, dedicadas a pruebas de vestuario y ensayos, que se comunicarán por correo electrónico a las personas inscritas. Solo se considerarán válidas las solicitudes tramitadas mediante el sistema habilitado en la web oficial.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El PSOE acusa a Almeida de ser un...

Cerca de 10.000 alumnos madrileños recibirán refuerzo en...

Dos menores detenidos por agredir a educadores durante...

Madrid ha registrado ya casi un millón de...

Vox reclama que Madrid homenajee al activista trumpista...

Dos madrileños competirán en el concurso nacional de...

Madrid se suma al Día de Muertos mejicano...

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 1...

El PSOE exige al Gobierno de Ayuso que...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.