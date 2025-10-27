Madrid busca ya voluntarios para su Cabalgata de Reyes Magos central

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid abre este martes el proceso de inscripción para todas aquellas personas que quieran vivir la Cabalgata desde dentro y acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la ciudad el próximo 5 de enero.

A partir de las 12:00 horas de este martes, estará disponible en navidadmadrid.com el formulario de registro para participar como voluntario en la comitiva. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de organización, dedicadas a pruebas de vestuario y ensayos, que se comunicarán por correo electrónico a las personas inscritas. Solo se considerarán válidas las solicitudes tramitadas mediante el sistema habilitado en la web oficial.