Dos menores detenidos por agredir a educadores durante una fuga en el centro de acogida de Hortaleza

La Policía Nacional ha detenido a dos chicos de 14 y 17 años de edad, internos del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza, por su implicación en un altercado con educadores y vigilantes que se produjo en el marco de un intento de evasión. El incidente se saldó con acusaciones de presuntos delitos de amenazas y lesiones leves al personal.

El suceso se registró pasadas las 10 de la mañana de este ayer domingo, 26 de octubre, en el centro de primera acogida ubicado en la calle Valdetorres del Jarama. El origen fue el intento de evasión de tres internos, de origen marroquí.

La acción fue frustrada por el personal de seguridad y educación, lo que derivó en un enfrentamiento físico entre los jóvenes y los empleados. Las lesiones reportadas por el personal fueron clasificadas como leves.

Tras la intervención policial, dos de los implicados fueron detenidos. El primero tiene 14 años y el segundo, 17. No obstante, el tercer menor que participó en el intento de huida logró eludir la captura y aún no ha sido localizado por las autoridades.

Debido a su edad, los dos adolescentes detenidos han sido puestos a disposición del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional para continuar con el pertinente procedimiento legal.