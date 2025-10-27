Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo centro de salud en San Blas-Canillejas (Madrid)

La Comunidad de Madrid «mejorará la asistencia sanitaria de más de 21.000 vecinos» del distrito de San Blas-Canillejas de la capital con el nuevo centro de salud de Atención Primaria Quinta de los Molinos, en el que el Ejecutivo autonómico invierte 4,8 millones de euros. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado hoy los trabajos que, tal y como ha señalado, “avanzan a buen ritmo”, estando prevista su finalización este próximo verano.

El complejo, de 2.437 metros cuadrados, se levantará sobre una parcela de 4.500 en la calle Siro Muela cedida por el Ayuntamiento de Madrid. El recinto será de nueva planta, con dos alturas sobre rasante destinadas exclusivamente a uso asistencial. Estas instalaciones albergarán a los profesionales del Centro de Salud Avenida de Aragón, que verán optimizadas sus condiciones de trabajo, así como el desempeño del servicio que prestan a los usuarios.

Quinta de los Molinos tendrá 22 consultas, repartidas en Medicina de Familia, Enfermería, polivalentes, Pediatría, Enfermería Pediátrica, Matrona y Sala de preparación al parto, Trabajo Social y Fisioterapia. También Sala de lactancia, dependencias para extracción de muestras, quirófano para cirugía menor ambulatoria, área de atención de urgencias y zonas administrativa, de docencia y de reuniones.

Este centro de salud es uno de los 34 recursos de Atención Primaria comprometidos por la Comunidad de Madrid para esta Legislatura. Cinco de abrirán sus puertas antes de que finalice este año. Por un lado, los nuevos complejos de Montecarmelo y Butarque, en la capital; Móstoles Pau 4 y Parla Residencial Este, y la reforma completa del dispositivo Cáceres (también en Madrid). Todos ellos se sumarán a los ya finalizados desde 2023 y que ya atienden a su población de referencia: Las Tablas (Madrid); Navalcarnero II; Parque Oeste (Alcorcón); Sevilla La Nueva, y el proyecto integral de ampliación del recurso Collado Villalba Pueblo.

Obras en marcha

Mientras tanto, además de los de Quinta de los Molinos, continúan los trabajos de otros 23, ocho de ellos levantándose ya en la capital: Abrantes, Ensanche de Vallecas II, Fuencarral, Montecarmelo, Prosperidad, Puerta del Ángel, Valdebebas y Valderribas. Y otros 11 en El Molar; Fuenlabrada (Barrio Hospital); Guadarrama; Leganés (Campo de Tiro); Pinto (La Tenería); Pozuelo de Alarcón (Cerro de los Gamos); San Sebastián de los Reyes (Dehesa Vieja); Soto del Henares (Torrejón de Ardoz); Tielmes; Valdemoro (Valdemoro 3), y Villaviciosa de Odón.

Además, la Comunidad de Madrid comenzará próximamente las obras de cinco nuevos centros de salud: San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma Norte-Universidad (Madrid); Ensanche Sur, en Alcorcón, y Barrio de La Luna, en Rivas Vaciamadrid. A todos ellos se une la fase previa de construcción del futuro dispositivo Villamil, en la capital.