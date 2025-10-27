Almeida anuncia la licitación de la 2ª fase del Plan Suma Vivienda con más de 600 pisos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado esta mañana la licitación de la segunda fase del Plan Suma Vivienda, que permitirá la construcción de más de 600 viviendas destinadas a alquiler asequible en los nuevos desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro.

Almeida ha informado hoy de la publicación por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) de los pliegos para esta licitación que incluye 13 parcelas, repartidas en tres lotes, para construir y gestionar, mediante colaboración público-privada, estas viviendas que se suman a las más de 1.600 de la primera fase y que ya están en marcha. Los pliegos están disponibles en la página web de EMVS Madrid (www.emvs.es).

Acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, el alcalde ha visitado hoy los terrenos donde se desarrollarán las nuevas viviendas del Plan Suma Vivienda. Este plan refleja el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento en materia de políticas de vivienda para seguir aumentando el parque público de alquiler y rebajar el precio de la renta en la ciudad de Madrid en este mandato.

“No es un trabajo sencillo, pero es un trabajo imprescindible para garantizar el mejor futuro de la ciudad y de la sociedad madrileña”, ha afirmado Almeida, quien ha agradecido “el esfuerzo y el trabajo extraordinario” de EMVS Madrid y de las empresas privadas que han acometido las obras de urbanización y de edificación de estos desarrollos del sureste.

El Plan Suma Vivienda nace de la necesidad de incrementar el número de hogares en régimen de alquiler con la mayor agilidad, en el menor tiempo posible y sin acumular suelo pendiente de edificar, impulsando de esta forma la promoción de miles de viviendas públicas de alquiler asequible en suelo municipal mediante la colaboración público-privada. “Si queremos afrontar la más grave emergencia desde el punto de vista social que hay en estos momentos en España, que es el acceso a la vivienda, debemos hacerlo desde políticas serias”, ha apuntado el alcalde: “Nuestro compromiso con las familias y los jóvenes es seguir lanzando planes de colaboración público-privada como este que, junto con los desarrollos del sureste, hacen de Madrid la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible”.

Se estima que las más de 600 viviendas de esta segunda fase del plan permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños. La mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, se levantarán en Los Ahijones, mientras que el resto se edificarán en Los Berrocales. Asimismo, se estima que esta segunda fase del plan generará cerca de 9.500 empleos —entre directos, indirectos e inducidos— durante las fases de construcción y explotación de los alquileres.

Nueva fórmula de colaboración

La fórmula de colaboración público-privada del Plan Suma Vivienda permite ampliar más rápidamente la oferta municipal de vivienda pública destinada a todos los madrileños como principal estrategia para reducir el precio del alquiler en la capital. De esta manera, es el superficiario el que asume la construcción y posterior gestión de esas viviendas destinadas a un régimen de alquiler asequible durante 70 años, en colaboración con EMVS Madrid. Pasado ese tiempo, estas viviendas se incorporarán al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

Este plan suma nuevos perfiles de inquilinos, ya que posibilitará incrementar el umbral de ingresos a los que se dirige EMVS Madrid, actualmente fijado en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de forma que, a estas nuevas viviendas podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM. Esto permitirá ofrecer viviendas públicas a madrileños con rentas que no suelen ser suficientes para poder acceder al mercado libre de alquiler.

Como en el resto de viviendas de EMVS Madrid, los inquilinos de este plan nunca pagarán de renta más del 30 % de los ingresos de su unidad familiar. Todas las nuevas viviendas de Los Ahijones y Los Berrocales se construirán teniendo en cuenta las necesidades de la población madrileña y los más altos estándares de calidad, confort y eficiencia energética.

Primera fase del plan

La primera fase del Plan Suma Vivienda ya está en marcha. Las empresas adjudicatarias ya han comenzado a promover las 27 parcelas municipales donde construirán más de 1.600 viviendas de alquiler asequible. La mayoría de estos pisos, unos 1.000, se levantarán en Los Berrocales, mientras que el resto se edificarán en Los Ahijones. Se calcula que esta primera fase del plan generará más de 24.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) durante la construcción y la explotación de los alquileres.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid posee un patrimonio de 9.400 viviendas públicas para los madrileños, cifra que consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El alto nivel de construcción de vivienda nueva supuso que el pasado año, EMVS Madrid fuera la responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas edificadas en toda España destinadas a alquiler asequible sin opción a compra, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Todo ello convierte a EMVS Madrid en la primera promotora de vivienda pública de España.