Finaliza la rehabilitación de la madrileña plaza de Matute y su entorno: más verde y accesible

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado esta mañana la plaza de Matute, cuya rehabilitación acaba de concluir en el marco de un proyecto que incluye también la mejora de varias calles de su entorno: Huertas, la Cruz, Espoz y Mina y la conexión de la plaza de Jacinto Benavente con la plaza del Ángel.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros, finalizará completamente en las próximas semanas, ya que se están llevando a cabo los últimos remates en las calles adyacentes a la plaza. García Romero ha explicado que la de Matute es una de las 35 plazas remodeladas en toda la ciudad desde que Almeida es alcalde.

Además, en la actualidad, el Área de Obras y Equipamientos está llevando a cabo trabajos de remodelación en otras siete. Se trata de las plazas de Tirso de Molina y Rastrillo (Centro), Dalí (Salamanca), Julián Marías, José Luis Hoys, Tizas e Hidrógeno, estas últimas cuatro como parte del proyecto de itinerario peatonal entre el corazón de Usera y Madrid Río.

De cara al futuro, la delegada ha señalado que el área prevé poder comenzar la remodelación de la cercana plaza de Jacinto Benavente a principios de 2026, ya que se está terminando de redactar el proyecto y ya se cuenta con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

Una plaza más amable

El proyecto de rehabilitación de la plaza de Matute y las calles adyacentes tiene como objetivo la supresión de barreras arquitectónicas y una mejora estancial del entorno para dotar al espacio público de mayor confort, seguridad y durabilidad.

La actuación se centra, principalmente, en la sustitución de los pavimentos, garantizando una mayor comodidad para los viandantes y una mayor resistencia del firme frente al tránsito de vehículos de carga y descarga. En la plaza de Matute, se ha renovado el pavimento, instalado nuevas jardineras y mobiliario urbano y plantado 11 nuevos árboles, llegando a 29 en el conjunto de toda la actuación.

En el caso de la calle de Huertas, con el mismo planteamiento que se está aplicando en la conexión entre la plaza de Jacinto Benavente y la plaza del Ángel, se ha sustituido el pavimento de filita negro de la calzada por piezas de tamaño parecido de granito. Asimismo, se han renovado las losas con inscripciones de la calzada y los tramos de pavimento de granito de las aceras que presentaban deterioro. En cuanto a la franja de granito rojo de los alcorques, se han llevado a cabo reparaciones puntuales.

Por su parte, en la calle de Espoz y Mina se adopta un diseño continuista con el recientemente ejecutado en la Puerta del Sol, con una banda central adoquinada y sendas bandas de fachada con losas de granito, mientras que la calle de la Cruz pasa a ser una vía de plataforma única en la que la calzada y las aceras se diferencian mediante distintos tipos de pavimento de granito.