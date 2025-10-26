Álex Jiménez y Lidia Campo liderarán a merengues y colchoneros en El Derbi de las Aficiones

Últimas semanas para que Merengues y Colchoneros se vuelvan a ver las caras en las calles de Madrid en El Derbi de las Aficiones. Desde el Bernabéu al antiguo Calderón, 10 kilómetros frenéticos que dirimirán quién manda en la capital, al menos en cuanto a running se refiere.

Este partido es una cuestión de orgullo, y para el derbi de running tanto Merengues como Colchoneros contarán con unos capitanes de altos vuelos, que inspirarán a los suyos para desafiar al crono y convertir a su afición en la más rápida de la capital.

Los Merengues son los vigentes campeones. Para mantener la racha de triunfos, dos consecutivos, apostarán como capitán por una de las leyendas del Derbi de las Aficiones: el madrileño Álex Jiménez. Ganador en 2018, el pasado año se reencontró con la victoria, y de la mejor manera posible: destrozando el récord de la prueba (28:37) y contribuyendo al triunfo blanco.

Para Álex Jiménez, este Derbi de las Aficiones será uno de los puntos clave de su preparación para el Mundial de 50K en ruta, que se celebrará en India el 7 de diciembre, y donde parte como uno de los favoritos. Cabe recordar que en su palmarés destaca una plata mundialista en esta distancia, en 2023.

Si los Merengues presumen de plusmarquista como capitán, los Colchoneros no se quedan a la zaga. La burgalesa Lidia Campo, toda una luchadora, se erigirá en la líder de los rojiblancos en el derbi del running, con el propósito claro de revertir las tornas y demostrar que los Colchoneros son los reyes en la capital.

Doble ganadora de la prueba (2021 y 2023), Lidia Campo ostenta el récord de la prueba, conseguido en su última presencia en el Derbi de las Aficiones, con un brutal registro de 32:05, además de contar con un extenso palmarés en el que destaca un título nacional de 10K en ruta. En plena preparación para la temporada de cross, Lidia Campo promete guerra y ansía llevar a los suyos a lo alto del podio en el Paseo de los Melancólicos.

Este derbi del running se dirimirá en el mejor estadio posible: 10 kilómetros frenéticos por el corazón de Madrid, y con esa visita siempre emotiva y motivadora a las fuentes de Cibeles y Neptuno.

¿Quién se llevará este año el triunfo en el Derbi de las Aficiones? De momento, el marcador registra un 8-6 favorable a los Merengues. ¿Seguirán los Merengues dominando de la mano de Álex Jiménez, o Lidia Campo y sus Colchoneros darán continuidad a las alegrías que les ha dado sus jugadores sobre el césped en las últimas semanas?

Lo veremos el 9 de noviembre, un partido que ya cuenta más de 9.000 participantes inscritos. Los últimos dorsales disponibles para este pique sano, impulsado desde hace quince años por MARCA, se pueden adquirir en la web oficial de la carrera (www.derbidelasaficiones.com) al precio de 18 euros.

XV EL DERBI DE LAS AFICIONES