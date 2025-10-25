Madrid destinará 11,3 millones de euros a nuevos uniformes y equipamiento para sus bomberos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido, en su reunión de esta semana, un informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 sobre la tramitación del Acuerdo Marco para la renovación del equipamiento y los uniformes del Cuerpo de Bomberos de la región, con una inversión de 11,3 millones de euros.

Esta iniciativa permitirá sustituir las prendas y equipos de protección que han alcanzado el final de su vida útil, introducir nuevas piezas adaptadas a las necesidades actuales del servicio y dotar de material al personal de nuevo ingreso.

Entre los elementos incluidos en el contrato figuran uniformes de intervención y de parque, ropa de agua, guantes, botas, cascos y otros accesorios técnicos esenciales para la garantizar la seguridad y comodidad de estos efectivos en sus intervenciones.

Este Acuerdo Marco facilitará a la ASEM112 simplificar y agilizar los procesos de contratación pública, al reunir en una misma fórmula la adquisición de distintos tipos de equipamiento. De esta forma, se optimizan los recursos y se asegura que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid disponga siempre de los mejores medios para realizar su labor con eficacia y protección.

El sistema de adjudicación se realizará por procedimiento abierto y con criterio único de precio, lo que permitirá garantizar la transparencia, la competencia entre empresas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.