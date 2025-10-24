Manifestación en El Cañaveral para reclamar la construcción de equipamientos públicos «con la misma urgencia que el centro de acogida»

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP), ha aprobado la construcción en el barrio de El Cañaveral, distrito de Vicálvaro, de un centro de acogida para personas sin hogar con carácter urgente, de tal forma que pueda estar listo en seis meses.

Ante esta circunstancia, la Asociación Vecinal El Cañaveral Avanza (AVECA), reclama la misma urgencia para poner en marcha “servicios básicos que sostienen el día a día: salud, educación, transporte, seguridad, servicios administrativos, infraestructuras”, y que llevan años demandando para el barrio.

Para ello, ha lanzado la campaña “Seis meses, seis motivos”, que arrancará este sábado, 25 de octubre, con una manifestación que a las 12:00 se iniciará en el número 30 de la calle Miguel Delibes. La marcha cuenta con el apoyo de la Asociación Vecinal El Cañaveral, Vicus Albus, Resistiremos Vicálvaro, DAVD-DAI, la Asociación Vecinal de Vicálvaro, el Club Ajedrez Valdebernardo, la Asociación Vecinal de Valdebernardo AFUVEVA y la Asociación Feminista las Vikalvaradas.

“Reclamamos que las administraciones respondan con los mismos plazos que aplican en casos urgentes: que los déficits históricos del barrio pasen de los «pendientes» a compromisos con fechas claras, con recursos asignados, con responsabilidad pública. Si para un proyecto urgente se han encontrado medios, presupuestos y plazos, exigimos que esa misma determinación se extienda a todo lo esencial”, indica AVECA en un comunicado que ha hecho público para animar a la vecindad a sumarse a la protesta de mañana.

Durante los próximos seis meses, el colectivo pondrá “en el centro de la conversación pública seis ámbitos fundamentales para la vida en El Cañaveral. Cada mes, una reivindicación. Exigimos la construcción urgente del centro de salud con personal suficiente y, mientras tanto, el refuerzo inmediato de los centros de Vicálvaro; la finalización completa del colegio público y la planificación de un segundo; un instituto dimensionado a las necesidades del barrio; comisaría de policía y mejora de la seguridad y alumbrado; mejor transporte público, comunicaciones y accesos; oficina de Correos; la ejecución sin más demoras del Parque Central; y la mejora de las infraestructuras públicas como zonas verdes y áreas infantiles”, indica la entidad vecinal.

Por otro lado, ante la polémica que ha generado el anuncio del centro de acogida, AVECA subraya que “es momento de dejar de lado discursos que dividen, mensajes de odio que nos enfrentan y desvían el foco de lo verdaderamente importante: tener un barrio completo, habitable, con recursos suficientes para todas y todos. La mejora de nuestro entorno no puede construirse desde el enfrentamiento, sino desde la unión, desde la voz colectiva de un vecindario que quiere vivir mejor, con dignidad, con derechos garantizados”, apostilla la asociación.

La manifestación de mañana recogerá “todas las demandas del barrio”. “No sólo pediremos todo lo que aún no se ha cumplido, sino que exigiremos que se haga con la misma urgencia y en los mismos plazos que el centro de acogida. No aceptamos más excusas ni más esperas. Queremos compromisos reales, con fechas, presupuestos y responsables. No pedimos favores, pedimos lo que por derecho nos corresponde: que la urgencia no sea un privilegio, sino la norma para lo que es básico”, concluye AVECA.