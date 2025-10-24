DistritosFuencarral - El Pardo

Fuencarral-El Pardo clausura las Olimpiadas Escolares 2025 con cerca de 700 participantes

Gacetín Madrid

La última jornada de las Olimpiadas Escolares de Fuencarral-El Pardo ha tenido lugar esta mañana en la Instalación Deportiva Básica Martín Temiño. Cerca de 700 alumnos de ocho centros educativos del distrito, de 5º y 6º de Educación Primaria, han participado en pruebas deportivas de diferentes estilos desarrolladas a lo largo del mes de octubre.

El concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, ha entregado hoy los trofeos a los ganadores del Cross Escolar, iniciativa que se ha incorporado por primera vez al programa de las Olimpiadas Escolares del distrito y en la que han participado 292 corredores, entre las categorías femenina y masculina.

Está mañana se han celebrado también las fases finales de 60 metros lisos, 60 metros valla, medio fondo, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de peso, entre otras modalidades. Los asistentes a esta competición han participado en talleres y actividades lúdicas junto a los deportistas olímpicos de tiro con arco Inés de Velasco y Pablo Acha. Además, se ha organizado un desfile con los participantes en las Olimpiadas.

Con esta programación deportiva para escolares, la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo fomenta la cultura y los valores del deporte entre niños y adolescentes.

