Ayuso presenta el Campeonato del Mundo de Fórmula E 2026 que se celebra por primera vez en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy en la Real Casa de Postas de la capital, el Campeonato Mundial de Fórmula E, carrera que se celebrará por primera vez en la región el próximo 21 de marzo de 2026 en el Circuito de Madrid Jarama-RACE de san Sebastián de los Reyes.

Una competición que, como ha remarcado Díaz Ayuso, “llega para quedarse”. “Madrid siempre ha sido internacional y abierta, y eso significa más actividad económica, oportunidades para nuestras empresas y empleo”, ha enfatizado.

“Estamos viviendo años de pura adrenalina y emoción. Una vez más vamos a mostrar que somos región capital del deporte, una de las más vivas y completas del momento. Siempre haremos todo lo que esté en nuestra mano para que todos se sientan en casa y vivan una experiencia única y quieran volver aquí”, ha añadido la presidenta.

Madrid E-Prix convertirá a Madrid en escenario de una de las pruebas más innovadoras del automovilismo, conocida como la Fórmula 1 eléctrica, reuniendo a equipos, pilotos y aficionados de todo el mundo. Además, el evento generará un importante impacto económico y social, al implicar a numerosas empresas y profesionales locales en ámbitos como la organización de la prueba, la construcción de infraestructuras, la restauración y la logística.

Asimismo, esta undécima temporada de la Fórmula E debutará con el nuevo modelo GEN-3-EVO, el vehículo de carreras eléctrico más avanzado del mundo, capaz de alcanzar los 320 kilómetros/hora y acelerar de cero a cien en menos de dos segundos. Más de 400 millones de espectadores de 192 países seguirán la prueba, que mostrará cómo la tecnología más puntera recorre las curvas del Circuito del Jarama, uniendo innovación y tradición en este trazado legendario.

Grandes mitos del automovilismo

Durante su intervención, Díaz Ayuso ha destacado que por esas mismas instalaciones han competido grandes mitos como Graham Hill, Niki Lauda, James Hunt o los españoles Ángel Nieto y Ricardo Tormo, y ha subrayado que ahora el Jarama vuelve a hacer historia mirando al futuro con la llegada de la Formula E. Con esta cita automovilística; Madrid se une al grupo de ciudades como Sao Paulo, Londres Mónaco o Tokio que han acogido esta carrera innovadora del mundo del motor.

Igualmente, Díaz Ayuso ha recordado que la Fórmula E se une a otros grandes eventos deportivos que acogerá la Comunidad de Madrid en los próximos años, como el Gran Premio de España de Fórmula 1, la Liga profesional de Fútbol Americano (NFL), el Eurobasket 2029, la Copa del Mundo de Escalada, el Mutua Madrid Open de Tenis o la Madcup.