Chaos Lab: llega a Madrid la experiencia inmersiva de ciencia y creatividad para toda la familia

Madrid se prepara para acoger una experiencia interactiva única: Chaos Lab, el nuevo evento de Fever Originals que combina ciencia, creatividad y diversión en un laboratorio lleno de sorpresas.

Organizado por Fever, Chaos Lab transformará el espacio situado en el Centro Comercial Islazul, en el distrito madrileño de Carabanchel, en un entorno donde todo se vuelve imprevisible, y el ingenio, la creatividad y la capacidad de experimentar serán clave para cumplir con una importante misión. Diseñado para todas las edades, este evento promete una aventura inolvidable que desafía los sentidos y estimula la curiosidad científica en todo tipo de públicos.

En Chaos Lab, los asistentes se convertirán en aprendices del carismático y excéntrico Dr. Splat, quien los guiará a través de un mundo vibrante de experimentos interactivos y desafíos inesperados. Desde la exploración de reacciones químicas, hasta la creación de arte caótico… Cada rincón del laboratorio ofrece una nueva forma de sorprenderse y aprender jugando.

El recorrido incluirá distintas zonas temáticas diseñadas para estimular la imaginación y la participación activa de los visitantes. Entre ellas, destacan:

Chaos Pit : Un espacio donde los colores y la creatividad se mezclan de manera explosiva.

: Un espacio donde los colores y la creatividad se mezclan de manera explosiva. Planet Lab: Un viaje por el cosmos a través de experimentos espaciales y efectos visuales.

Un viaje por el cosmos a través de experimentos espaciales y efectos visuales. H2O Lab: Un área interactiva para descubrir las propiedades del agua y su impacto en el entorno.

Con motivo de la gran expectación que ha generado este evento, Fever ha ampliado el aforo inicialmente previsto. Las entradas para Chaos Lab ya están disponibles en la web y app de Fever. Chaos Lab promete ser una experiencia sin igual, donde la ciencia, la creatividad y el entretenimiento se unen en un evento educativo, divertido y participativo para todas las edades.

