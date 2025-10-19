‘Corre por el Niño’: 7.000 personas se suman a la carrera solidaria del Hospital Niño Jesús

La mañana de este domingo, 19 de octubre, ha teñido de solidaridad las calles de la capital con la celebración de la 13ª edición de la carrera benéfica ‘Corre por el Niño’, organizada por el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. El evento ha movilizado a cerca de 7.000 participantes, reafirmando su objetivo de apoyar la salud de los pacientes pediátricos.

En el transcurso de los últimos años, esta iniciativa ha logrado recaudar una suma impresionante, cercana al millón de euros, fondos que han sido utilizados para financiar decenas de proyectos de investigación destinados a mejorar la calidad de vida de los niños ingresados.

La jornada deportiva ofreció tres modalidades de carrera para adaptarse a todos los niveles de running. El circuito, con salida y meta ubicadas en el propio Hospital Niño Jesús, se desarrolló a lo largo de la Avenida de Menéndez Pelayo y la Calle del Príncipe de Vergara.

Los horarios de salida fueron los siguientes: Carrera de 10 kilómetros: Pistoletazo a las 08:30 horas; Carrera de 5 kilómetros: Partida a las 10:15 horas; Carrera Infantil de 2 kilómetros: Inicio a las 11:30 horas. Esta diversidad de recorridos busca, además de la recaudación, fomentar activamente la práctica deportiva y los hábitos saludables entre el público infantil y adolescente.

Beneficios médicos comprobados

Los ingresos generados se canalizan a través de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús. Dicha fundación impulsa estudios punteros que, entre otras líneas, investigan la influencia del ejercicio físico en el tratamiento de enfermedades.

Una de las áreas con mayor impacto es la Oncología pediátrica. Las investigaciones demuestran que los niños y adolescentes que mantienen la actividad física mientras reciben tratamientos de quimioterapia experimentan una recuperación más rápida. Este beneficio se atribuye a que el deporte optimiza la penetración de las células inmunes en las tumorales, disminuye los efectos secundarios de la medicación y, de forma crucial, reduce el tiempo de hospitalización.

Foto: Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.