Madrid propone descubrir la región en transporte público con la Tarjeta Turística

La Comunidad de Madrid anima a quienes visitan la región invita a descubrir la riqueza patrimonial, histórica y cultural de la región utilizando la Tarjeta Turística de transporte público, un título que permite desplazarse en la red de Metro, autobuses, metro ligero y Cercanías de Renfe.

Este abono ofrece tarifas reducidas para viajar entre 1 y 7 días consecutivos, con precios que oscilan entre 10 y 61 euros y con un 50% de descuento para menores de 11 años. El título tiene carácter personal y permite realizar un número ilimitado de desplazamientos en los servicios de transporte regular de viajeros dentro de la zona elegida, con las excepciones que se indiquen en cada caso.

Su validez se cuenta por días naturales desde la primera utilización (no necesariamente desde la compra) y permanece activa hasta las 05:00 horas del último día. Se diferencian dos áreas geográficas. La A, que coincide prácticamente con el municipio de Madrid, y la T que abarca la totalidad de la cobertura geográfica de los abonos transporte, hasta la zona E2.

Los puntos de venta donde adquirir la tarjeta son la app, máquinas de autoventa y oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, incluida la situada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como en estancos y establecimientos autorizados.

Entre sus principales ventajas destacan el ahorro económico, la comodidad al no tener que comprar billetes cada vez que se cambie de medio de transporte, y la flexibilidad, gracias a su uso ilimitado durante el periodo de validez.