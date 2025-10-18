Un joven grave tras caer al vacío en una residencia universitaria de Hortaleza (Madrid)

Un joven de 20 años de edad ha resultado herido grave esta noche de viernes a sábado, 18 de octubre, tras caer al vacío en una residencia universitaria en la zona de Arturo Soria, en el distrito madrileño de Hortaleza.

Los hechos han ocurrido pasadas las 11 de la noche cuando, por causas que aún se investiga, un chico de 20 años se ha precipitado la vacío desde un primer piso en una residencia universitaria. Todo apunta a que ha sido una caída accidental.

Sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid han atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser intubado y estabilizado, ha sido evacuado al Hospital Ramón y Cajal, donde ha ingresado en estado grave.