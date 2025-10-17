La Policía Nacional celebra este domingo en Madrid su 2ª carrera solidaria Ruta 091

Madrid acoge este domingo, 19 de octubre, la 2ª carrera popular organizada por la Policía Nacional bajo la denominación Ruta 091. Será de 10 kilómetros, cruzará la capital de España desde la calle del Poeta Joan Maragall hasta l Paseo Ruperto Chapí y tendrá un fin solidario. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación Luzón, para la investigación de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

La carrera comenzará a las nueve de la mañana desde la calle del Poeta Joan Maragall (esquina Sor Ángela de la Cruz), bajando hasta la avenida del General Perón, donde giraremos a la derecha hasta la calle Orense. Seguiremos por esta calle hasta llegar a Raimundo Fernández Villaverde, donde giraremos a la izquierda hasta Nuevos Ministerios, cogiendo Paseo de la Castellana hacia la rotonda de Gregorio Marañón.

Posteriormente, nos desviamos ligeramente a la derecha para coger la calle Miguel Ángel (dejando a la derecha Delegación de Gobierno y la Dirección General de la Policía Nacional), para llegar a la glorieta de Rubén Darío. Seguimos por la calle Almagro hacia Alonso Martínez, girando por Sagasta, continuando por la calle De Carranza y llegamos a la glorieta de San Bernardo donde tendremos el avituallamiento.

A continuación, seguimos corriendo por Alberto Aguilera, para coger a la izquierda la calle de la Princesa hasta Plaza España. Giramos a la derecha hacia abajo y continuamos por la Cuesta de San Vicente, pasando por la Puerta San Vicente y torciendo para seguir por el Paseo de la Florida. Corriendo por la avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses, donde giramos a la derecha y tras unos metros nos encontramos con la línea de meta en el Paseo Ruperto Chapí.