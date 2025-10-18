Ayuso anuncia en Texas (EEUU) un acuerdo con Cisco para reforzar la protección de la información sensible de la Administración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este viernes en Austin (EEUU) con altos cargos de la multinacional Cisco, donde ha anunciado la firma de un protocolo de colaboración con la tecnológica estadounidense para desarrollar proyectos de innovación dirigidos a la transformación digital del sector público y reforzar la protección de la información sensible de la Administración mediante tecnología emergente.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha mantenido este encuentro en el marco del viaje institucional que realiza a la capital del estado norteamericano de Texas, con el objetivo de atraer inversión y conocer el funcionamiento de algunas de las compañías líderes mundiales en alta tecnología. “Este convenio va a acelerar la transformación de nuestras redes de una manera mucho más segura”, ha señalado, para añadir que va a permitir llevar toda la tecnología a colegios, hospitales, oficinas, “hacer que todo forme parte de una única red para garantizar esa seguridad y su funcionamiento”.

Según este protocolo, que deberá concretarse más adelante en acuerdos específicos, la Comunidad de Madrid y Cisco trabajarán de forma conjunta para impulsar la evolución de la conectividad de las sedes hacia modelos inteligentes que integren capacidades de aprendizaje automático, favoreciendo la optimización del rendimiento y la eficacia de las redes.

Asimismo, avanzarán en la protección de la transmisión de información sensible dentro de la Administración mediante la exploración y análisis de tecnologías emergentes, incluida la computación cuántica, a fin de reforzar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos en procesos digitales.

Además, promoverán la identificación y evaluación de posibles soluciones tecnológicas aplicables al desarrollo de proyectos innovadores basados en dispositivos y plataformas IoT (Internet de las Cosas) orientadas a la gestión eficiente de servicios públicos y a la mejora de la respuesta a los retos de los municipios.

La presidenta madrileña ha explicado que el centro Madrid Inteligente será el punto donde se probará estos nuevos dispositivos para ayudar a las localidades a gestionar su consumo energético, sus residuos o sus oficinas de trabajo digital para los funcionarios o los servicios de ciberseguridad.

Este protocolo refleja el compromiso compartido con una transformación digital segura, sostenible y orientada al bienestar de la ciudadanía, contribuyendo a impulsar la modernización y la innovación en la administración pública madrileña. “Es una alianza estratégica que lo que busca, sobre todo, es que seamos más eficientes y más cercanos al ciudadano”, ha subrayado Díaz Ayuso.